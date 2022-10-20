台湾代工制造商富士康在其科技日展示了两款新电动车型的原型。富士康还展示了去年作为概念展示的 Model C 的量产版。首先，关于两款新原型车：最近发布的 Model B 电动掀背车相当紧凑，长 4.3 米（与大众 ID.3 相当），据说续航里程为 450 公里，阻力系数为 0.26。

考虑到该活动被宣布为 “技术日”，令人惊讶的是，公告中关于车辆本身的技术信息很少。还是提到了 Model B 的 2.80 米轴距（ID.3：2.77 米）。据说 “流线型车顶和 D 柱上的创新空气幕” 有助于降低空气阻力，因为它们应该可以显着减少空气湍流。目前还没有关于电池、电动马达或充电功率的详细信息。

富士康还推出了台湾第一款电动皮卡 Model V。据说它的有效载荷高达一吨，牵引能力为 3 吨。车身为带五个座位的双人驾驶室。合同制造商尚未披露动力总成的细节。在 Tech Day 上，富士康还展示了 Model C 的量产版，该车型是去年作为概念车提出的，预计 2023 年下半年交付给台湾客户。cW 值为 0.28 的电动 SUV 是预计将提供略低于 700 公里的续航里程，并在 3.8 秒内从 0 加速到 100 公里/小时。没有关于 Model E 电动轿车的更多信息，该车型也将于 2021 年亮相。

展示的所有三款车辆均基于该公司的 MIH 平台。为了加速在该平台上进一步开发电动汽车，富士康还推出了电动汽车软件平台 HHEV.OS。据说该操作系统能够可靠地映射所有功能并且还具有可扩展性。“通过 HHEV.OS 软件平台，EV 设计师可以专注于最有价值的开发工作，达到产品快速上市的目的。同时，鸿海还将向 MIH 提出申请，将 HHEV.OS 作为 MIH 软件开放平台的标准，” 声明称。此外，固态电池和碳化硅功率模块还亮相。但是，尚不清楚这些何时会进入量产车。