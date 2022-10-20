近期，元宇宙开放虚拟人平台 OPENVERSE 于近日宣布完成上亿元 Pre-A 轮融资。同时，OPENVERSE 也将在世界杯前释放出多个与足球、体育相关的潮流社交类数字人在元宇宙虚拟社区里进行互动与游戏的视频。

这是继 2022 年 7 月 17 日，OPENVERSE 与战略合作方马德里竞技队在西班牙官宣其球员 3D 虚拟形象之后，首次将球星的 3D 虚拟分身运用到实时交互的球迷元宇宙场景中。粉丝可以在该元宇宙场景中与巨星一起跨越时空地踢球和社交。与此同时，俱乐部历史介绍、虚拟衍生品展示、以及实时赛事信息等也会同步于元宇宙虚拟社区中。

OPENVERSE 提供横跨虚拟人制作与运营、数字资产运营、虚拟场景构建的全栈式元宇宙服务，在基于 AI、实时 3D、XR 交互技术能力的中台之上，提供面向 C 端用户的元宇宙社群服务、同时也面向 B 端客户提供元宇宙创意营销解决方案。

OPENVERSE 的核心团队来自于阿里巴巴达摩院、腾讯与 YC 吴恩达实验室，团队磨合多年，公司近百人分布在新加坡、北美和中国多地，并已组建自研 AI 算法实验室，拥有相关专利和知识产权。

球迷元宇宙是 OPENVERSE 团队在低调完成 Pre-A 轮千万级美元融资之后首次产品发布，其核心业务在过去三年从单体数字人制作营销，升级为以娃偶（自研的虚拟形象）为核心产品及系统的元宇宙开放虚拟人平台，OPENVERSE 正在开拓与探索元宇宙社交及游戏属性的可能性。

娃偶是 OPENVERSE 首发的元宇宙新物种，CEO Jo 表示：“虚拟分身 (AVATAR）不应该只有看似虚假的一张空皮，更需要内容灵魂。” Jo 常驻新加坡，将在接下去的一年负责 OPENVERSE 全球化拓展，通过更有内涵、更被用户喜爱的娃偶形象进行推进，以期产生用户高黏性，从而拓展更丰富的多层次实时互动，经过跨界融合、创造，衍生更多的社区玩法及商业化可能性。

OPENVERSE 表示，未来将基于娃偶的基础美术视觉，推出面向用户的虚拟分身社交 App 产品 Openvibe。用户可以在自有虚拟社区中体验到新奇的各类元宇宙魔幻场景与有趣的娱乐体验，参与品牌、IP、偶像的亲密互动，甚至可以深度成为创作共享经济的建造者，实现在元宇宙里边玩边获取收益的全新体验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。