近日，新型电力系统能源数字化 AI 创新企业电享科技 (PowerShare) 宣布完成 A+轮融资，由沃尔沃汽车科技基金 (Volvo Cars Tech Fund) 领投，bp 风投 (bp Ventures)、雷诺-日产-三菱联盟基金 (Alliance Ventures) 继续跟投。本轮战略投资将推动电享科技在能源数字化人工智能技术持续领先，以及虚拟电厂、分布式能源管理系统、储能云与电池 AI 检测等核心业务的全球市场开拓，加速电享科技全球化布局。

总部位于上海的电享科技是一家以电池 AI 和能源 AI 技术为核心的能源数字化创新企业，凭借其在电力交易、能源调度和电池充放电技术领域的上百项 AI 算法，为以清洁能源为代表的能源市场提供数字化解决方案及储能资产价值运营服务。

围绕新能源领域，电享科技提供虚拟电厂 VPP、分布式能源管理系统 DERMS、电池 AI 平台 BAP、能源 AI 平台 EAP 的相关技术产品与解决方案；通过数字孪生和人工智能等方面的深厚技术，广泛应用于风光、储能、微电网、充电桩、电动汽车、电池检测等场景。

电享科技表示，其未来将与战略投资者共同探索能源数字化领域的多维度深度合作，致力于电动出行、清洁能源、虚拟电厂和电力市场等领域的创新技术研发与市场项目落地，助力双碳目标实现。

沃尔沃汽车科技基金首席执行官 Alexander Petrofski 表示：沃尔沃汽车科技基金在沃尔沃汽车与未来技术领导者的合作方面发挥着重要作用。通过此次投资，我们期望能够通过探索电享科技的创新能源管理技术，加快我们全面实现电气化，提升数字化能力，并对相关能源领域提前布局。

沃尔沃汽车集团全球高级副总裁、洪尔洪汽车亚太区总裁兼 CEO 袁小林表示：以中国为核心的亚太地区，一直是沃尔沃汽车加速技术创新、数字化转型以及赋能可持续发展的关键区域。很高兴看到沃尔沃汽车科技基金在中国市场开花结果。伴随着首笔战略投资在中国市场的落地，沃尔沃汽车将持续推动在中国市场乃至全球市场的科技创新，围绕消费者需求实现在未来出行时代的科技引领。

电享科技创始人兼 CEO 朱卓敏表示：在能源数字化进程中，电享科技瞄准全球市场，深耕数字能源领域，提前布局虚拟电厂技术、微电网控制技术、电池和能源 AI 技术、光储充检及 V2G 等技术，并在国内和海外拥有丰富的项目实践经验。未来，随着全球能源结构转型和新型电力系统构建步伐加快，能源数字化发展也将会迎来更大的市场空间。电享科技作为一家创新型科技企业，将会加大技术研发投入、加速全球市场拓展，用 AI 技术赋能新型电力系统建设，推动能源数字化发展。我们也期待在与各方的战略投资合作中探索更多可能性，助力清洁能源的可持续发展和驱动低碳未来目标的实现。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。