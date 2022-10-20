泛港口无人驾驶领军者斯年智驾与全球领先的智能激光雷达系统科技企业 RoboSense（速腾聚创）正式宣布达成战略合作。双方将依托各自领域的技术积累和资源优势，重点围绕激光雷达技术迭代和商用车自动驾驶能力提升，为无人驾驶物流运输车场景提供更优解决方案，打造更安全、更可靠、更稳定的自动驾驶商用车落地应用。

基于此次深度合作， RoboSense（速腾聚创）将围绕斯年智驾全新一代产品——智能移动运输平板车 IMV（Intelligent Mobile Vehicle），通过性能强大、精准可靠的激光雷达产品方案，助力斯年智驾 IMV 在多个港口场景下实现常态化运营。此外，双方还将合力探索基于第二代智能固态激光雷达的自动驾驶前装量产方案。

众所周知，激光雷达是自动驾驶的 “眼睛”，自动驾驶汽车在行进过程中，感知能力至关重要。RoboSense（速腾聚创）在激光雷达领域有着突出的技术实力和优异的市场表现，双方的合作，是斯年智驾布局商用车无人运输产业链的重要战略节点，我们期待与 RoboSense（速腾聚创）共同推进无人货运时代的来临。

在高质量发展的时代号召下，自动驾驶行业成为国家创新驱动发展战略加速实施的重心之一。斯年智驾在泛港口无人驾驶领域的深厚积累，为行业的蓬勃兴盛注入强大的成长动能。RoboSense（速腾聚创）将与斯年智驾通力合作，深耕港口无人物流运输场景下的多元诉求，助力合作伙伴构建更安全、更智能的自动驾驶解决方案，推动无人运输产业链的高速进化和生态繁荣。

未来，双方将集合各自的行业资源和经验，秉持 “资源共享、优势互补、合作共赢、共促发展” 的原则，打造更稳定、更安全、驾驭要求更高的商用车作业场景，为促进激光雷达和自动驾驶行业向上向好发展而共同努力，为加速构建商用车无人运输产业生态而不断迈进。