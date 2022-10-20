特斯拉公布了 2022 财年第三季度财报。报告显示，该公司第三季度总营收为 214.54 亿美元，同比增长 56%；净利润 32.92 亿美元，同比增长 103%。特斯拉第三季度营收未达预期。

特斯拉第三季度的总汽车产量为 365923 辆，与去年同期的 237823 辆相比增长 54%。其中，Model S 和 Model X 车型的产量为 19935 辆，与去年同期的 8941 辆相比增长 123%；Model 3 和 Model Y 车型的产量为 345988 辆，与去年同期的 228882 辆相比增长 51%。

特斯拉第三季度的总汽车交付量为 343830 辆，与去年同期的 241391 辆相比增长 42%。其中，Model S 和 Model X 车型的交付量为 18672 辆，与去年同期的 9289 辆相比增长 101%；Model 3 和 Model Y 车型的交付量为 325158 辆，与去年同期的 232102 辆相比增长 40%。

特斯拉表示，该公司计划尽快扩大其制造能力。在未来几年时间里，预计车辆交付量将可每年平均增长 50%。该公司还表示，Semi 电动卡车计划于 2022 年 12 月开始交付。

在特斯拉第三季度财报电话会议上，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克表示，预计特斯拉第四季度交付将达创纪录水平，第四季度的需求非常强劲，预计将售出所有生产的汽车。他认为，市场正在变好，相信在新冠疫情之后，将会有更强劲的需求。特斯拉的产能目标仍然是年化 50% 的增长。