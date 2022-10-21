凯迪拉克发布了有关即将推出的 Celestiq 的更多技术细节。据制造商称，111kWh 电池能够支持长达 300 英里的续航里程，电动汽车的推出价格约为 300,000 美元。

Celestiq 于 7 月作为展示车亮相，这款基于通用汽车 Ultium 平台的全电动旗舰轿车将配备双电机全轮驱动系统，输出功率约为 450 kW，电池容量为 111 kWh。据说可以提供 300 英里（约 480 公里）的续航里程，并且可以以高达 200 kW 的功率进行快速充电。通用汽车还补充说，电动汽车将拥有 “3.8 秒内 0-60 英里/小时加速” 系列中最快的加速度之一。

车辆的充电可通过高达 200 kW 的直流快速充电完成，在公共直流快速充电站可在 10 分钟内为大约 78 英里的续航里程充电。客户还将获得对 Ultium Charge 360​​ 系统的访问权限，其中包括访问美国和加拿大的 110,000 多个公共充电点。

凯迪拉克 Celestiq 将于 2023 年 12 月在美国密歇根州的沃伦市手工制造，并计划于 2023 年 12 月开始生产。据凯迪拉克称，起价至少为 30 万美元。Celestiq 将是凯迪拉克继已经上市的 Lyriq SUV 之后的第二款全电动车型。

通用汽车还拥有 “有史以来技术最先进的悬架和其他性能系统”。新系统包括从自适应空气悬架到主动侧倾控制、电动助力转向和先进的 AWD 能力的所有内容。米其林设计的特别设计的轮胎也包括在内，其中 “胎面花纹、自密封技术和泡沫嵌件使轮胎安静，从而提供更好的行驶隔离”。

凯迪拉克全球副总裁罗里哈维表示：“CELESTIQ 是凯迪拉克最纯粹的表达，承认我们令人难以置信的历史，并推动我们走向更大胆、更光明的未来。” “这是一件完全定制的汽车艺术作品，围绕着我们设计到汽车中的最先进和创新的技术而构建。”