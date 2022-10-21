根据 data.ai 发布的最新报告，9 月中国非游戏厂商出海收入排行榜前五名依旧由字节跳动、欢聚集团、腾讯、瑞奇软件和美图占据。

榜单头部位置，合合信息科技排名前进 2 名，夺得第 6 名。合合信息科技主要经营效率与教育类软件，《扫描全能王》是其旗下文件扫描领域的领先产品。9 月《扫描全能王》全球下载量增长超过 30%。9 月《扫描全能王》全球收入在商业软件中排名第 3，仅次于《Adobe Reader》和《Microsoft Word》。

榜单腰部位置，小蚁科技前进 4 名，排名 17 名。9 月小蚁科技排名上升主要归功于《小蚁摄像机》和《YI Lo T》的出色表现。基于 9 月收入，美国、英国和加拿大是这两款软件的主要市场。其中《小蚁摄像机》在俄罗斯 9 月收入增幅超过 300%，美国收入增长约 20%。《YI Lo T》在美国收入增长超过 40%。

TP-LINK 在 9 月榜单中前进幅度最大，排名第 28 名。TP-LINK 旗下主要产品包括用于管理智能家具的《Tp-Link Tapo》和帮助移动设备访问和管理路由器的《TP-Link Tether》。

9 月中国非游戏厂商应用收入排行榜中头部位置变动较小，排名第一的《抖音》出海收入为第二名《BIGO LIVE》的 8 倍，第三名《形色》的 28 倍。

《Webnovel》是前十名中唯一的小说和漫画阅读软件。与其他小说阅读软件相比，《Webnovel》隶属于腾讯，其优势在于其拥有阅文集团众多小说的版权。按照 9 月收入排名，美国、英国和加拿大是其最大的市场。

在榜单腰部位置，《你我当年》表现亮眼，前进四名，排名第 16 名。《你我当年》作为现象级照片修复软件，在各大平台掀起了老照片修复的热潮。美国、日本和巴西是其 9 月收入最高的三个市场。

此外，在上榜的 30 个非游戏类软件中，大部分为视频娱乐类软件，其次是照片和视频编辑类软件，社交软件和小说阅读类软件也有部分上榜。排名第 13 的《Trucker Path》是唯一上榜的导航类软件。