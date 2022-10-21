近日，根据国家知识产权局第二十三届中国专利奖授奖的决定，由国内专业的本地出行及生活服务平台——哈啰提交的名称为 “一种蓝牙信标电子围栏停车控制方法、装置、系统及车辆” 的发明专利（专利号 ZL201811374355.1）荣获第二十三届中国专利优秀奖。

中国专利奖是中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，也是中国专利领域的最高荣誉，被誉为专利界的 “奥斯卡”。荣膺此国家级荣誉，再次印证了哈啰在技术领域的强大自主创新与研发实力。

该专利技术通过蓝牙信标之间的相互扫描，可消除环境因素对蓝牙信号强度产生的随机影响，使得蓝牙信号可用于对车辆进行精确定位，从而对用户的停车行为进行有效监督，进而真正实现了共享单车有序停放。

图说：哈啰蓝牙信标获中国专利奖

以移动互联网应用为支撑的共享单车在城市中已随处可见，与 “有桩” 的公共自行车相比，随时取用和停放的 “无桩” 共享单车给用户带来极大便利，成为人们必不可少的交通工具，但同时也出现了车辆乱停乱放现象。哈啰的该专利在现有技术基础上完善，属于改进型专利，提供了一种蓝牙信标电子围栏停车控制方法、装置、系统及车辆，解决了共享单车乱停乱放有效管理的技术难题。

据介绍，本专利通过蓝牙信标之间的相互扫描，可消除环境因素对蓝牙信号的强度产生的随机影响，减少定位误差。车辆停放区域会固定埋放数个蓝牙道钉，当用户停放车辆时，蓝牙道钉会与单车的智能锁产生信号交互，自动识别车辆是否合理停放于指定区域。本专利技术的亚米级别测试成功率已经达到 95% 以上，在行业内处于领先地位。

图说：哈啰单车用户扫码骑行

哈啰骑行运营中台负责人冯永捷表示：“哈啰将持续与城市管理者共管共建，通过各类技术解决方案解决行业停车痛点问题。除了蓝牙道钉停车技术外，哈啰拥有北斗高精度定位、RFID 还车技术、AI 图像还车技术等规范停车技术。目前各类停车规范技术应用已超过 100 城，我们希望联合更多的城市管理者，共同建设美好城市。”

哈啰副总裁任亮亮表示，本专利技术切实提高了共享单车的定位准确性，其攻克了行业难题，消除了环境因素对蓝牙信号强度的影响，对共享单车行业的技术进步和产业优化作用显著。同时本专利技术促进了电子围栏行业的快速发展，为创造良好城市环境作出贡献，具有重要的现实意义和长远的战略意义。