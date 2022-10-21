根据 Sensor Tower 最近发布的洞察报告，2020 年以来，全球书籍漫画应用收入已连续 3 年保持快速增长，2022 年 1-8 月该类应用全球收入较 2021 年同期增长 14%，达到 18 亿美元。

以下为详细内容：

书籍漫画应用全球收入再度攀升

受新冠疫情影响，全球书籍漫画应⽤总收⼊在 2020 年增长 56.8% 的基础上，2021 年再度提升 45.8%，突破 24 亿美元。2022 年 1-8 月，全球书籍漫画应⽤收⼊达到 18 亿美元，较去年同期上涨 13.9%。

与之相反的是，随着新冠疫情影响的减弱，2021 年全球书籍漫画应⽤下载量较 2020 年下降 8.2%。2022 年 1-8 月，全球书籍漫画应⽤下载量为 9.7 亿次，较去年同期下降 20.4%，下滑趋势仍持续。

北美和拉美市场书籍漫画应用增长显著

亚洲是全球书籍漫画应用收入最高的市场，2022 年 1-8 月来自亚洲市场的收入占比超过 66%，其中日本市场收入贡献最大。北美市场书籍漫画应用收入增长强劲，2020 至今分别实现 171.6%、110.2% 和 33.5% 的同比增速。

亚洲市场同时也是全球书籍漫画下载量最大的地区，2019 年至今下载量占比均在 50% 左右。其中，印度和中国一直是下载量最大的市场。来自拉丁美洲的书籍漫画应用下载量增长亮眼，全球份额从 2019 年的 11% 增至 2022 年前 8 个月的 18%。

漫画和网文引领全球移动阅读赛道

2020 至 2022 年，全球书籍漫画应用收入排行榜 Top10 中，漫画和网文应用占据大多数席位。其中，来自韩国发行商 Kakao 和 NAVER 的漫画应用《ピッコマ》和《LINEマンガ》，连续多年位居榜单第 1、2 名。截至 2022 年 8 月，《ピッコマ》和《LINEマンガ》全球收入分别达到 25 亿、20 亿美元。

与此同时，得益于漫画和网文应用突出的吸金能力，全球书籍漫画应用发行商收入表现亮眼。2022 年 1-8 月收入排名前 10 的发行商中，漫画应用发行商 Kakao 和 NAVER 分别以 7.5 亿美元、5.2 亿美元位列收入榜第 1、2 名，远超其他竞争者。网文发行商 New Reading、Dreame Media 和 Crazy Maple Studio 分别跻身榜单第 5、8 和 9 名。

中国网文应用成热门出海赛道

网络文学成为中国书籍漫画应用出海的热门赛道，2022 年 1-8 月海外收入和下载量排名前 10 的中国书籍漫画应用中，超过 8 款均为网文应用。其中海外收入榜前 3 名分别是中文在线《Chapters》、起点国际《Webnovel》和畅读科技《MoboReader》，字节跳动于 2021 年推出的海外网文应用《Fizzo Novel》跻身下载榜第 2 名。

中文在线凭借旗下《Chapters》《Spotlight》《Kiss》等多款热门叙事互动阅读应用，蝉联中国书籍漫画应用海外收入冠军。