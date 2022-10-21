在美国能源部于 2 月宣布拨款近 30 亿美元用于发展国家电池供应链之后，事情现在变得具体起来：已选定 20 家公司获得总计 28 亿美元的建设和在十二个州扩建工厂。在这些工厂中，这 20 家公司将提取和加工锂、石墨、镍和其他电池材料，制造组件并展示新方法，包括使用回收材料生产组件。预计美国政府的资金将引发参与公司的投资总额超过 90 亿美元。

具体来说，拜登政府希望利用这笔资金为在美国生产足够的电池级锂奠定基础，每年可用于约 200 万辆电动汽车。对于石墨，目标是每年生产 120 万辆电动汽车，而对于电池级镍，政府的目标是每年生产 40 万辆汽车。项目清单包括 Group14、Lilac Solutions 或 Sila Nanotechnologies 等知名电池公司，还有 Piedmont Lithium 和 Albemarle。

此外，正在资助建设美国第一个大规模的锂电解质盐（LiPF6）商业化生产工厂。还将开发一种用于电极生产的新粘合剂，预计到 2030 年产量将满足预期本土需求的 45%。每年为 600,000 辆电动汽车生产阳极材料的氧化硅生产厂也得到了资金支持，这是美国第一家生产 LFP 正极材料的工厂。

显然，美国试图摆脱上述粘合剂、LFP 正极材料和电解质盐等前驱体，还有很多锂、石墨和镍产品的依赖。自 2 月份宣布以来，美国能源部表示，它已经 “根据技术优势和对增加美国先进电池组件生产的贡献” 评估了这些申请。这些公司对 “为社区和工人带来好处” 的承诺也被纳入评估。

“对于美国制造业来说，这确实是一个了不起的时刻，因为拜登总统的议程和历史性投资推动了私营部门的发展，以确保我们的清洁能源未来是美国制造的，” 美国能源部长詹妮弗 M. 格兰霍尔姆 (Jennifer M. Granholm) 说。“在国内生产先进的电池和组件将加速从化石燃料的转变，以满足对电动汽车的强劲需求，在美国范围内创造更多高薪工作。”