动点出海获悉，印尼太阳能发电解决方案初创公司 Xurya 于近日宣布，已经从三井集团（Mitsui）和 SSIA 处获得了 1150 万美元的融资。

据了解，这笔融资包括 650 万美元规模的股权融资和 500 万美元规模的可转换票据，是其 A 轮融资的增投。今年早些时候，Xurya 曾宣布通过 East Ventures 和 Saratoga 的联合领投完成了一笔 2150 万美元的 A 轮融资。

Xurya 成立于 2018 年，主要业务方向为通过租赁模式为企业在其商业/工业建筑的房顶部署太阳能发电设施，以帮助其获得额外的电力能源。此外，Xurya 也会对这些租赁方提供设备的安装、运营以及相关的维护保养服务。

据 Xurya 介绍，公司的业务规模在过去的一年中增长了2 倍。目前，Xurya 已在超 60 处建筑上运营着太阳能发电解决方案，涉及制造工厂、仓库、酒店、商场等建筑类型，并为另外 40 多处建筑上提供了安装服务。

针对本次新融资的用途，Xurya 表示，将会用来推进公司在技术开发和人员招聘方面的步伐。

作为 Xurya 本次的融资背景，此前，印尼能源和矿产资源部（ESDM）曾表示，到 2025 年，该国的目标是将新能源和可再生能源的组合占比提升至总生产能源比例的 23%，并希望将这一数字在 2050 年时提升至 31%。