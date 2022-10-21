上海有个机器人有限公司（YOGO ROBOT）于近期完成了由大钲资本领投的数亿元 C1 轮融资。YOGO ROBOT 专注于生活/消费等复杂场景的商用机器人领域，基于 ALL-IN-ONE 的设计理念，开发多功能于一体的变形机器人，致力于推动机器人从功能机到智能机的转变。

经过多年的研发和产品打磨，YOGO ROBOT 已经在写字楼、商场、酒店、医院、公寓等多种楼宇场景落地，且多为地标性项目。通过机器人集群调度中枢和分布式共识决策实现真正意义上的多机协作，让机器人从单机智能上升到多机智能，在复杂的楼宇场景，稳定高效地为用户提供多元化服务。

大钲资本合伙人林小钦表示：“在产品力为核心的科技时代，提高生产力为关键，YOGO ROBOT 所累积的复杂场景的楼宇服务能力，有助于搭建和开创未来楼宇新的消费和服务方式。”

汉能投资集团董事总经理蒙佳玥表示：“YOGO 选择难度最高的写字楼场景率先落地，以 Robot+Station 构筑多机调度智能化方案，目前已深度服务多个头部地产及物业集团，并快速向餐饮、商场、高端住宅等高价值场景延伸。我们持续看好 YOGO 机器人助力工作生活场景的智能升级，为消费者提供更美好便利的生活服务。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。