在一个试点项目中，奥迪正在与供应商曼胡默尔合作开发一种用于电动汽车的微粒过滤器，在驾驶和充电的同时，该过滤器可从周围区域收集微粒物质。它已经在第一个试点阶段帮助改善城市的空气质量。这项创新技术将在伦敦的 GREENTECH FESTIVAL 上展示。

无论车辆的驱动系统如何，道路交通中 85% 的细尘是由刹车、轮胎或道路磨损引起的。最小的尘埃颗粒，肉眼几乎看不到，只有几微米大小，直径只有 10 微米，因此很容易被吸入。过去一年，世界卫生组织 (WHO) 建议的颗粒物限值比过去显着降低，但据专家称，德国许多城市地区不可能遵守这些新值。

驾驶时进行被动过滤，充电时进行主动过滤

奥迪将可持续发展置于其活动的核心，并对环境和社会负责。公司努力使生产实现净碳中和，并尽可能减少排放。奥迪现在与供应商曼胡默尔一起开发了一种用于前端的过滤器，可以从环境中收集颗粒物；它的功能类似于一些城市已经在使用的固定系统。移动版本不仅可以确保吸收汽车自身的微粒排放物，例如奥迪 e-tron 的微粒排放物，而且还可以吸收其他车辆的微粒排放物——就在它们产生的地方。

该试点项目于 2020 年启动，为期四年，奥迪公司附件系统开发项目经理 Fabian Groh 解释说：“这款微粒过滤器是我们追求创新以造福所有人的一个例子，也是一个成功的例子。与专业供应商合作。我们今天已经主动做了很多事情。我们预计这也将成为未来的法律要求。”

该过滤器集成在散热器前面的车辆现有气流中，因此只需对汽车进行少量修改，从而降低成本。滤芯通过可切换的冷却空气入口进行控制，其机械功能可与真空吸尘器媲美。通过类似的原理，细小的灰尘颗粒仍然卡在过滤器中，空气仍然可以流过它。

到目前为止，该滤清器已用于奥迪 e-tron 测试车辆。行驶时，通过车辆的运动进行被动过滤；空气流过过滤系统，即使是最小的颗粒也会被捕获。另一种可能性是在静态充电期间进行过滤。每辆电动汽车都内置了一个风扇，通过散热器输送环境空气——该系统利用这一过程，因此可以使用细尘过滤器主动过滤流经它的空气，确保吸收最小的颗粒，即使在静止的。这非常适合在颗粒物污染远高于农村地区的城市环境中使用。

通过耐久性测试证明的功效

对测试车辆进行的评估不仅用于分析过滤器的有效性，还用于确定该技术是否会影响车辆的整体使用。在对奥迪 e-tron 进行了超过 50,000 公里（31,068 英里）的耐力测试后，答案很明确：过滤器对电动汽车的运行没有负面影响，包括在炎热的夏季或快速充电期间。

该系统非常有效，以至于根据使用场景，奥迪 e-tron 颗粒在斯图加特等高度污染的城市被完全过滤掉。在污染严重的城市，在典型的客户场景中，多达三辆汽车可以主动和被动地吸收细粉尘排放。为了使系统更加高效，奥迪正在与曼胡默尔合作，以连接现有的传感器，例如气象站。具有高比例回收物的过滤器系统易于维护，只有在达到定期维修间隔时才需要更换。对整个过滤器系统的生命周期分析表明，它将占 14.9 千克（32.8 磅）的二氧化碳当量。此外，过滤器本身由 15% 的回收材料组成，整个系统的回收率为 60%。