凯迪拉克一贯以独特的气质行走江湖。在电动车时代，其也展现了独特的设计之美。

匠心华艺

凯迪拉克 “行旅致美” 设计理念在 CELESTIQ 上得到了升华，这一理念在 LYRIQ 锐歌的造型设计上同样有所体现。

“行旅致美” 涵盖了用车生活的方方面面， 从整体的视觉呈现，到局部的丰富细节，再到一系列精心编排的交互体验与 “场合感”，旨在营造非凡的用车体验。这种量体裁衣般的设计理念考量了人车之间所有的交互场景，使普通的车内元素也能表达鲜明的个性。

CELESTIQ 的轮廓以大胆惊艳的溜背造型体现未来主义与前卫精神，打破超豪华座驾格局。同样别具一格的前脸格栅和标志性的直列式车灯与平滑的前挡风玻璃融为一体，如行云流水般勾勒出优雅和谐的曲面。 CELESTIQ 处处散发超豪华的典雅风范，但又呈现出绝无仅有的未来感与摩登魅力。

位于翼子板上的女神徽标运用一体式铸铝技术，再由机器打磨抛光并拉丝着色。徽标缀以别致水晶元素，搭配内置 LED 照明更显精巧灵动。

沿袭未来前卫的造型风格，CELESTIQ 搭载一系列创新科技。当客户走近 CELESTIQ，位于车头的凯迪拉克徽标将自动亮起以示欢迎，随后光线由格栅中央扩散至大灯，别致的迎宾灯效尽显车辆蓄势待发之姿。CELESTIQ 展现出的每处光线皆为独立光源，整车配备 1600 多颗 LED，带来更丰富、更细腻的照明体验。

CELESTIQ 配备了 23 英寸轮毂与米其林 Pilot Sport EV 定制轮胎 ，轮胎侧壁纹理凸显了 CELESTIQ 的专属设计。

进入 CELESTIQ 车内的瞬间，座舱的精湛工艺以及天然材质的运用即刻唤醒沉浸式感官体验。座舱的美学理念崇尚大道至简，通过不同材质与配色组合感受至臻纯粹氛围。座舱照明营造 CELESTIQ 全感官沉浸式体验，每个照明区域均可实现个性化定制，打造温馨和谐的车内环境。18 种个性照明灯语可随心点亮情绪氛围。

遍布 CELESTIQ 车内的众多金属饰件通过精细打磨、光刻、化学蚀刻以及手工抛光等多种方式来呈现尽善尽美的细节工艺，展现手工定制的专属感与精致感。CELESTIQ 的皮面均由工匠手工包覆。

此外，CELESTIQ 将提供史无前例的内外饰颜色、材质与工艺选项。车内每一处内饰颜色和饰件都可因需制宜，甚至包括与凯迪拉克设计团队合作开发新颜色或新车漆。枚不胜举的组合将确保每位客户的座驾都是绝无仅有的存在。

创新技术

CELESTIQ 将尖端科技艺术性的融入整车，不止一眼入魂，更内化为每一次驾驭体验中必不可少的组成部分。

CELESTIQ 内饰与驾控科技的点睛之作是贯穿整个座舱的同级最大 55 英寸高清显示屏。一整块玻璃下方包含两块彼此独立的屏幕。其中，驾驶员侧显示屏的像素密度可媲美 8K 屏幕，提供所需的车辆信息和共享屏幕信息。而乘客侧显示屏支持多媒体应用并可以连接智能手机及其它设备。两块屏幕均可提供虚拟隐私屏障保护，互相独立，互不干扰。

除此之外，车内多屏联动还包括一块位于前中控台的 11 英寸触摸屏，以及一块位于后中控台的 8 英寸触摸屏。客户可通过二者在车内完成例如调节座椅位置、座舱温度、车门开关、全玻璃车顶面板调色等多种功能。后排乘客还各自拥有位于前座椅靠背的 12.6 英寸的显示屏。

CELESTIQ 上配备业内首创 FSG 智能全景玻璃天幕，不仅拥有行业内最大尺寸，并采用粒子悬浮科技可实现可变透光度。车内四个乘坐区的车顶透光强度均可介于 1%-20% 独立调节。车顶经红外线反射等特殊涂层处理，有助于保持座舱温度。

其他科技亮点包括：

全新互联影像平台：通过与手机的直连互通，用户可以随时随地查询车内外部影像，并提供防盗监测、碰撞记录等其他功能，带来安心无忧体验。

CELESTIQ 是首款标配 Gentherm ClimateSense™四区智能温控系统的电动车。通过先进的气流循环技术、座椅颈部温控调节、加热扶手以及加热制冷通风座椅等创新科技，为每一位乘员打造真正个性化的舒适环境，并大大降低车内空调系统的能耗。

CELESTIQ 预计将搭载业内领先的最新驾驶辅助系统，在整个车辆生命周期为用户带来可持续迭代的放手驾驶体验，进一步强化凯迪拉克品牌在高阶辅助驾驶技术领域的领先实力。

CELESTIQ 支持远程自动泊车。无论驾驶员在车内或车外，车辆可自动检测车位，并自主泊车入位。该功能还支持 “自动取车”，即便用户不在车内，也可以自动将车开出停车位。

工程造诣

为打造凯迪拉克全新旗舰车型，CELESTIQ 的工程团队反复打磨车身结构部件，并以先进制造工艺实现私人定制的至臻豪华。

专为 CELESTIQ 研发，基于奥特能平台的全新架构使之成为可能。其整合了驱动系统的电池包，并使其成为车辆的结构部件，从而提升了车辆整体强度、耐久度和性能。

增材制造 ：CELESTIQ 的量产车型使用了 114 个 3D 打印零件，展现了通用汽车对 3D 打印工艺的纯熟应用。

：CELESTIQ 的量产车型使用了 114 个 3D 打印零件，展现了通用汽车对 3D 打印工艺的纯熟应用。 柔性制造：CELESTIQ 拥有 300 多个柔性制造件，涵盖车身结构、底盘、内饰和电气元件。该技术工艺以折叠等手段将金属板打造成 CELESTIQ 设计所需的独特形状——这种工艺更像是金属折纸而不是传统的冲压。

CELESTIQ 的整车架构还包含一套独特的 48 伏电力系统，它由一套数字化电气架构驱动，以支持车辆各式先进功能技术。

每辆 CELESTIQ 都将在位于美国密歇根州的通用汽车沃伦技术中心手工打造。通用汽车此前宣布将投资 8100 万美元用于对园区的生产改造。由此，CELESTIQ 将成为这一拥有 66 年历史的地标性工程设计园区生产的首款量产车型。

CELESTIQ 计划将于 2023 年 12 月投入生产，建议厂商零售价预计不低于 30 万美元（具体售价根据个性化定制程度将有所不同）。