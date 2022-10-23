拥有大型豪华 SUV 的乐趣已经确立：您选择的车辆可以搭载数名乘客，在长途旅行中非常舒适，并拥有您所需的所有空间来放置行李或休闲设备。内部环境得到完美控制；车内娱乐和连接是无缝的；您可以信赖最新一代的安全功能。

今天，还有另一个需要考虑的优先事项：无论您是在城里旅行还是前往遥远的度假地点，都能最大限度地提高燃油和排放效率的电气化性能。但是，正如不同的制造商对 “奢侈品” 提供不同的解释一样，实现电气化收益的最佳平衡的方法不止一种。

雷克萨斯处于理想的位置，可以提供完美的解决方案：它不仅创造了豪华 SUV 的概念，而且率先将电气化动力带入了高档汽车市场。这种令人印象深刻的领导力催生了 RX 450h+，这是一款插电式混合动力车型，有望成为欧洲客户在全新 RX 系列中的首选。

它提供了插入式系统所特有的效率和强大的响应性能，但由于雷克萨斯混合动力技术的卓越品质，它更进一步。这一技术优势与雷克萨斯驾驶风格匹配的出色响应和操控性、高设备规格、先进的安全和驾驶员辅助功能以及其独特的 Takumi 工艺奢华相结合。智能包装还有一个好处，RX 适配的 GA-K 平台允许混合动力电池完全位于车辆地板下方。这有助于降低汽车的重心，从而提高动态性能，并有助于确保客舱和行李厢内的更多空间。

RX 450h+ 插电式混合动力车让您可以自由地进行长途、不间断的旅程，同时还具有低排放、强大的燃油经济性和扩展的全电动驾驶能力等优势。这正是适合当今大型 SUV 客户的品质组合。新确认的认证数据显示了该车可以实现的目标：24 克/公里的二氧化碳排放量、1.1 升/100 公里的油耗和高达 69 公里的 EV 续航里程（WLTP 联合循环数据）。动力总成 309 DIN hp/227 kW 的输出意味着性能强劲，0-100 km/h 仅需 6.5 秒。

这些数字只说明了故事的一部分。RX 450h+ 与竞争对手的不同之处在于，当混合动力电池中的电量耗尽时会发生什么。在大多数其他插电式混合动力汽车中，汽车默认使用其汽油发动机，这意味着更高的排放和更差的燃油经济性，直到它可以连接到电源进行充电。在雷克萨斯中，车辆无缝切换到混合动力电动性能，以便在您驾驶时为电池充电，并保持高水平的效率。

借助不同的可选驾驶模式，您可以在每次旅程中最大限度地发挥插电式混合动力系统的优势。EV 是默认模式：汽车被锁定为电动运行，直到电池中的能量耗尽。这与使用加速踏板的力度无关。自动 EV/HV 模式允许混合动力发动机在驾驶员需要更多动力时临时发挥作用，例如当需要突然加速时，减少电池电量的消耗。驾驶员还可以选择使用 HV 模型，该模型通过在必要时启动和停止发动机来维持电池的充电水平。