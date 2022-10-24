Aston Martin Valhalla 距离上市越来越近，在最新的官方视频中，阿斯顿马丁设计总监 Miles Nurnberger 解释了车内设计背后的过程。根据官方的说法，一切都是从司机开始的。该团队在受 F1 启发的内舱中进行了大量的人体工程学工作，该内舱比硬核 Valkyrie 旗舰具有更多的豪华和舒适功能。尽管如此，具有低臀部与脚跟比的驾驶位置有助于驾驶员感觉与车辆相连。

内部的许多设计工作都是在 “包装盒” 的帮助下完成的，这是一个带有可调节部件的内舱模型，允许设计师评估和决定控件的最佳位置。阿斯顿·马丁斯的 F1 车手也在开发中发挥了作用，他们对人体工程学提出了意见。

这款超级跑车基于碳纤维底盘，配备可调节的 F1 式推杆悬架、碳陶瓷矩阵制动器和主动空气动力学。插电式混合动力系统包括一个来自 AMG 的中置双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机和两个电动机。去年在生产规格模型的官方展示中宣布的组合输出是令人印象深刻的 937 马力（698 千瓦/950 马力），尽管阿斯顿马丁现在声称它将超过 986 马力（735 千瓦/1,000 马力）。由于所有这些动力和不到 1,550 公斤（3,417 磅）的低干重，Valhalla 将在 2.5 秒内完成 0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）加速，最高时速为 217 英里/小时（349 公里/小时）。

阿斯顿马丁将建造 999 辆 Valhalla，首批交付时间为 2023 年底。最近，超级跑车的制造槽可在线购买，价格为 1,189,999 欧元（1,164,901 美元）。