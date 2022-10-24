GMC 推出首款 Sierra EV 标志着高端皮卡品牌的一个转折点，因为它扩大了其全电动皮卡的产品组合。在 2024 Sierra EV Denali Edition 1 的引领下，它提供了毫不妥协的皮卡能力、GM 估计的 400 英里充满电的续航里程以及只有其专用 EV 卡车平台才能实现的独特功能。

“这是电动汽车的代表作——一辆完全是 GMC 的卡车，” 全球别克和 GMC 副总裁 Duncan Aldred 说。“这意味着它在牵引和整体动力方面没有保留，同时释放了 GMC 皮卡所能提供的更多可能性。”

GMC 将成为唯一提供三款全电动卡车的品牌，Sierra EV 将加入广受欢迎的 GMC HUMMER EV Pickup 和 SUV。这三款卡车的基础是通用汽车开创性的 Ultium 平台，它在全电动卡车中实现了令人难以置信的多功能性和最佳性能。

2024 Sierra EV Denali Edition 1 将于 2024 年初推出。GMC 将在 2025 车型年推出 Sierra EV AT4 和 Elevation 内饰。全新 Sierra EV 的续航、性能和功能的基础是革命性的 Ultium 平台，该平台首次出现在 GMC HUMMER EV 超级卡车上。

此外，2024 Sierra EV Denali Edition 1 的 Power Station Pro 允许卡车在多种情况下用作移动电源。借助可用的 Ultium Power Bar 配件，2024 Sierra EV 通过多达 10 个插座提供 10.2kW 的非车载电源，可根据需要在小径或露营地提供电动工具和其他配件。如果装备得当，Sierra EV Denali 的 Power Station Pro 甚至可以为另一辆 EV 供电。

这种非车载电源功能意味着，通过正确的配置，例如双向充电器以及通过 GM Energy 的 Ultium Home 系列提供的附加产品和服务，Sierra EV Denali Edition 1 可以为家庭的基本必需品供电，最多 21 天。

在充电性能方面，2024 Sierra EV Denali 包括一个 19.2kW 的车载交流充电模块，用于家庭和公共充电。它还具有高达 350kW 的 800V DC 公共快速充电能力，仅需 10 分钟即可增加约 100 英里的续航里程。车主还可以使用 Ultium Charge 360 ​​，这是通用汽车对 EV 充电的整体方法，旨在帮助简化整体充电体验，包括使用美国和加拿大的 110,000 多个公共充电点。