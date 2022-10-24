现代为 2022 年卡塔尔世界杯提供的 446 辆乘用车中，有一半以上将是全电动或混合动力。这家汽车制造商表示，这是其使活动更加环保的目标的一部分。足球比赛整个通勤服务将由 10 辆 Elec City 电动巴士以及众多 Sonata、Tucson 和 Kona 混合动力车提供。全电动的现代 Ioniq 5 也将提供，FIFA VIP 和工作人员将乘坐 Genesis G80 和 GV70 EV 豪华轿车。

国际足联将在赛事的停车设施提供 100-150 千瓦的电动汽车充电器，而现代将实时监控其车队。它说，这将使它能够在发生事故或事件时提供迅速的响应和紧急调度。该汽车制造商还将拥有 Ioniq 5s，其唯一目的是充当移动充电宝，使用其车辆到负载技术为道路上电量耗尽的任何电动汽车充电。

为确保无缝服务，来自现代汽车公司总部服务、次中东地区服务和次中东地区质量中心的专门团队将在国际足联停车设施的质量情况室待命，以协助运营。如果需要维修，他们将可以使用卡塔尔经销商服务基础设施。从本月开始，现代也开始了针对司机的培训计划。这将讨论如何正确使用将在活动中使用的混合动力和全电动汽车。

现代汽车公司总裁兼首席执行官 Jaehoon Chang 表示：“现代汽车和国际足联共同致力于通过使用清洁交通使今年的活动取得可持续的成功。” “通过提供我们的环保混合动力和电池电动汽车作为地面交通工具，我们希望实现我们的共同目标，使卡塔尔世界杯成为地球和人类的双赢。” 现代的车辆将在 11 月 20 日至 12 月 18 日在卡塔尔举行的整个活动期间投入使用。