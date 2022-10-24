特斯拉官网显示，中国大陆地区在售 Model Y 及 Model3 全系车型调整售价。特斯拉发布的 2022 年第三季度财报显示，在交付方面，特斯拉在第三季度共生产了超过 36.5 万辆汽车，交付了超过 34.3 万辆汽车，交付量同比增长 42.4%，环比增长 34.9%。

此前，特斯拉表示每年产能要提升 50%，即 2022 年将交付 140 多万辆车。按照这个目标，特斯拉 2022 年第四季度会交付近 50 万辆汽车。

特斯拉官网显示，用户成功推荐 1 名好友购买特斯拉后，两人均可以获取积分，兑换礼品。积分的兑换 “宝箱” 中，特斯拉备有 TeslaMic 无线话筒、Model Y 儿童学步车、1500 公里超级充电额度等众多商品。复购用户同样可以领取积分，兑换好礼……另外，每成功推荐 5 位、20 位好友下订并提车，用户还能参与到季度、年度的 “宝箱” 抽奖活动。

据了解，享受国补后，Model Y 后轮驱动版起售价为 288900 元，Model3 后轮驱动版起售价为 265900 元。与此同时，Model Y 后轮驱动版的 “冷光银” 车漆和 “纯黑色” 车漆一样，也纳入车辆的免费选配范围。数据显示，中国消费者购买到的 Model3 和 Model Y，在全球大部分主流市场中均为最低售价，显然，这是吹响了中国本土市场的进攻号角。