Mullen Automotive 推出了他们的 “新”I-GO，它本质上是一款从 Smart ForFour 中汲取灵感的中国电动汽车。据该公司称，他们已经获得了该车型的 “独家销售、分销和品牌权”，该车型已获得完全认可和认证，可在特定欧洲市场销售。

Mullen 没有过多提及这款车的起源，但指出他们通过与 I-GO 制造商的合作，“抓住了将其品牌和营销范围扩展到欧洲的机会”。Mullen 将该车型称为最后一英里的送货车，配备 16.5 kWh 电池组，可在新欧洲驾驶循环中提供约 124 英里（200 公里）的续航里程。电池为 46 hp (34 kW / 46 PS) 电动机供电，这使 EV 能够达到 62 mph (100 km/h) 的最高速度。

Mullen I-GO 计划在西班牙、法国、德国、爱尔兰和英国提供。首批车型计划于今年 12 月抵达德国，该公司表示，起价为 “11,999 美元，外加增值税和当地交通费”。按照目前的汇率，这表明电动汽车在英国的起价为 10,628 英镑，在欧盟国家的起价约为 12,154 欧元。

Mullen 首席执行官 David Michery 在一份声明中表示，“在欧洲主要国家获得独家销售、分销和品牌权，为即将上市的电动商用送货车带来巨大的胜利。” 他补充说，Mullen 计划 “在这些理想的欧洲市场向已建立的经销商授予其权利。”