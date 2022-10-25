提供前沿数字广告供应链的独立科技公司 PubMatic（纳斯达克股票代码：PUBM）于今日发布 《广告变现机遇手册：亚太地区移动应用发行商如何获得全球品牌广告预算》，旨在为亚太地区的移动应用发行商提供可行性建议，帮助其选择合适的供应方平台（SSP）合作伙伴，确保广告形式和运营符合全球标准，从而有效拓展营收策略，在全球的品牌广告预算中获益。

长期以来，移动应用内的广告通常意味着注重进行下载、注册等短期效果，但随着消费者花费越来越多的时间在手机上，品牌广告主开始采取移动优先策略，关注长期商业目标的发展，通过增加应用内广告将预算转向品牌推广。这一趋势在亚太地区各个市场都有所体现。以中国为代表的亚太地区移动发行商在全球市场拥有广泛的用户群体，具备良好的先决条件获得来自全球品牌主的广告预算，增加变现收入来源。

PubMatic 移动业务高级总监彭慧姗表示：“与效果广告不同，品牌广告不需要用户采取任何行动，这意味着发行商只要展示广告就能获得收益，用户也不必离开应用。” 相较于效果广告而言，品牌广告产生的负面影响更小，有助于改善用户体验，提高用户留存率和用户终身价值，这为移动发行商带来了巨大的变现机会。

为了抓住新机遇和不断增长的品牌预算，亚太地区的移动发行商需要先打好基础，确保其广告形式和操作方式符合国际标准，包括：

符合 Open Measurement SDK （ OMSDK ）标准 ，为全球购买方提供可衡量效果的应用内广告位。

，为全球购买方提供可衡量效果的应用内广告位。 选择既能满足需求、又不会有用户流失风险的商业合作伙伴，从而 保障广告的高质量 。

。 使用多样化的广告形式 ，使广告位更具吸引力，让媒体购买方可以利用不同的创意素材，向发行商开放更多需求。

，使广告位更具吸引力，让媒体购买方可以利用不同的创意素材，向发行商开放更多需求。 具有清晰的供应路径， 寻找一个让大多数购买方能直接访问广告位、且无需过多集成的供应方平台，以更好地满足全球范围的需求。

寻找一个让大多数购买方能直接访问广告位、且无需过多集成的供应方平台，以更好地满足全球范围的需求。 随着保护用户隐私的措施增多，发行商必须制定相符的隐私策略来继续收集和使用数据。因此，发行商需要选择合适的合作方来应对寻址能力的复杂性。

为了实现以上目标，发行商选择适合的供应方平台合作伙伴进行合作至关重要，后者需要在目标市场能够触达主要的媒体购买方并建立密切联系。作为全球性的供应方平台，PubMatic 拥有强大的购买方资源，可以实现供应路径优化（SPO），触及远超本土市场的范围，帮助移动应用发行商从不断增加的全球品牌主广告预算中获益。

此外，PubMatic 在北美、欧洲和亚太设有 18 个办事处，由全球专家团队为发行商提供本地化支持；PubMatic 的专业云基础架构平台将自研的软件与部署在世界各地第三方数据中心的自有硬件和代运营硬件相结合, 可以对流量进行优化，同时减少浪费、减少碳排放并降低成本；PubMatic 的 OpenWrap SDK 轻巧灵活，具有企业级管理工具和分析功能，为发行商提供了开源技术的透明度和创新性。