10 月 25 日，云米秋季 AI 软件发布会在线上召开。发布会上，云米创始人、CEO 陈小平介绍了全新升级的 AI：Helpful 2.0，聚焦软件升级，从呵护健康、节能环保、主动智能、自然交互四大维度进行产品迭代，让 AI 在家落地，实现全屋智能 “Helpful 有用、好用”，全面推动智能科技家的落地。

今年 3 月，云米春季新品发布会提出「一站式全屋智能」解决方案:“1=N44”，让全屋智能设备更高效、更主动为人服务，真正做到融合了全产品和全场景，让家成为一个整体。而作为今年的第二场发布会，云米发布的 AI：Helpful 2.0，则是以软件定义硬件的方式，解决用户在生活中的各种问题，让全屋智能真正有用、好用！

新能源汽车助力智能普及 “极客人群” 向 “泛人群” 扩散

随着年轻一代中产人群成为消费主力，越来越多的智能设备渗透进年轻人衣食住行的方方面面。陈小平在发布会上指出，90 后和 00 后的生活方式迭代，已经让智能产品的消费主力从 “极客人群” 转变为 “泛人群”。

智能化消费浪潮已势不可挡，以智能出行为例，当下新能源智能汽车已经成为年轻人的购车首选。中国汽车工业协会数据显示，2022 年中国新能源车销量近 400 万辆，同比增长 120%。

新能源车的智能化正带领全社会进入智能化时代，而智能家居作为智能化的另一个风口，也迎来巨大的机遇期。IDC 预测，2022 中国智能家居设备出货 2.6 亿台，未来 5 年将保持 15%-25% 的快速增长。受益于新能源汽车的飞速发展，全屋智能也呈现出蓬勃向上的发展趋势。

AI:Helpful 2.0 呵护健康：深入四大家庭生活场景，全面呵护健康

云米从空气健康、食材健康、饮水和用水健康、洗澡健康四大家庭使用场景入手，为用户营造更舒适健康的居家环境。

空气健康：携手清华大学 活性锰除甲醛技术首次用于空调

甲醛，这一对人体有着强烈危害的污染物，其来源极广。家具、地板、装修油漆等家里随处可见的物品都有可能成为甲醛的载体，并且室内甲醛是长期存在的，甚至可能长达 15 年持续释放。为了有效去除居家环境中的甲醛，云米携手清华大学，将国家 863 计划科研成果——活性锰除甲醛技术首次应用于空调行业，创新性地推出云米 AI 除甲醛空调 Master。

云米 AI 除甲醛空调 Master 的活性锰除醛技术，将甲醛彻底分解成水和二氧化碳，2 小时内除醛率达到 99%，是搬新家和新装修房的首选。此外，云米 Master 空调的除醛滤网可清洗，长期使用更放心，且 3 年免费更换。

云米 AI 全域风空调 Space Pro：AI 鲜氧新风，1 小时全屋换新风

开空调时空气不流通，易引发呼吸道问题，云米带来一款可以提供新鲜空气的空调——AI 全域风空调 Space Pro。这款空调拥有 AI 鲜氧新风系统，其涡轮风机可以持续从室外引入新鲜空气，经过 12 级 HEPA 滤网净化，由导风翼导流进入蒸发皿，最后穿过全域风专利风道，深度净化室内空气，全域送新风。超大风量快速增氧，可达 60m³/h，可实现 1 小时全屋换新风，让室内不用开窗，也可像置身于森林一样畅享新鲜氧气。

值得一提的是，云米 APP 还可以智能管理空气质量。拥有一键除甲醛、自动换新风、智能控制室温 3 大功能。发现室内甲醛浓度过高时，APP 会主动智能提醒，用户可以一键开启除醛模式；发现室内二氧化碳浓度过高时，用户也可以根据 APP 提醒一键开启新风模式；监测到室内温度过热时，APP 也可以提醒控制空调自动制冷降温。

食材健康：云米 AI 大屏冰箱 Super 主动发现 主动净味

传统冰箱常暗存李斯特氏菌等冰箱 “杀手”，会引发头痛、腹泻等胃肠炎症，对人体健康造成严重威胁。云米 AI 大屏冰箱 Super 搭载智目传感器，可以 24 小时监控冰箱空间状况，主动发现异味超标情况后，通过联动净味魔盒进行主动净味，18 分钟快速净味，有效去除变质食材里的李斯特氏菌、金黄色葡萄菌等细菌，除菌率高达 99.9%，是守护家人的肠胃健康的安全卫士。同时，冰箱洁净指数可视化，无需打开冰箱，在冰箱大屏和 APP 就可以实时看到食物新鲜度，更方便省心。

云米 AI 大屏冰箱 Boss：AI 食材舱 高端食材智能保鲜

很多人习惯囤菜，很容易导致食物储存过期而误食，引发胃肠炎、食物中毒等。针对这种情况，很多冰箱产品也提出了食材管理方案，但大多操作繁琐无人愿意使用。

针对这一痛点，云米设计出 AI 食材舱。AI 食材舱可以管理超过 300 个食材，且食物位置可以通过 UI 界面真实映射，还可以精确控制每个舱室的温度。用户每次开关门时，屏幕提醒录入食材信息。精确记录食材存放位置，更方便清晰地进行查找。若食材过期，会在冰箱大屏做弹窗提醒，只存新鲜不留隐患。

此外，云米 APP 可以智能管理食物状态。发现冰箱洁净指数低时，APP 会产生智能提醒，用户可以一键开启净味除菌。当食物临近过期，用户可以根据 APP 提醒及时清理食材。还可以通过 APP 远程实时查看食材状态，买菜更有针对性。

饮水和用水健康：云米 AI 矿物质净水器 EROx 满足不同人群矿物质水的需求

随着生活水平的不断提高，满足高品质矿物质水的需求，成为净水产品的主要方向。云米 AI 矿物质净水器 EROx，采用国内领先的 ERO 电渗析技术，有效去除重金属，保留有益矿物质。不仅如此，EROx 矿物质净水器还拥有水质 AI 智能调控功能，淡矿饮水、咖啡茗茶、煮粥煲汤、纯净水四档水质可选，轻松满足日常生活的不同水质需求。

为了时刻守护用户的饮水用水健康，云米 APP 还配备了智能管理模式，包含矿物质智能调节、喝水智能提醒、滤芯更换智能提醒三大功能，让家人饮水更健康安心。

洗澡健康：云米 AI 燃气热水器 Super 2 Max 超微气泡美肤洗 高端美容院搬回家

人体毛孔直径在 150 微米左右，水分子团直径在 200-400 微米，每天都洗澡，但从来没有深度清洗毛孔。而毛孔长期清洗不彻底，就容易产生各种皮肤问题，如皮肤堵塞、干燥起皮等。

云米 AI 燃气热水器 Super 2 Max，采用 AI 超微气泡发生系统，将水和空气在水罐中加压充分混合，通过专业起泡设备迅速减压释放，生成能清洁毛孔的超微气泡水。每毫升包含 28000+个超微气泡，可以深度清洁毛孔。其清洁力相较于普通热水器，毛孔清洁度提升 49.2%，使毛孔细腻有光泽，补水保湿提升 229%，毛孔去油脂率提升 54.2%。超微气泡水通常在高端美容院 SPA 项目才能体验到，云米 AI 超微气泡热水器，可以使用户在家就能享受高端美容效果。

AI:Helpful 2.0 节能环保：全屋智能 让低碳更简单

在 AI：Helpful2.0 阶段，节能环保是全屋智能的核心标准之一。云米通过 AI 技术，为用户实现更节能、更环保的生活方式。

云米 AI 零冷水技术，每户每年约省 8 吨水

传统燃气热水器，每次使用热水，都要放掉很多冷水，导致用水浪费，而市面上的零冷水热水器，则需要不断循环加热造成电量耗费。针对此现象，云米热水器采用 AI 零冷水智能技术，可以记录用户的用水时间，主动提前预热，减少不必要的循环加热。在省电的同时，每户每年还可以省下约 8 吨水，真正达到节能环保。

云米 AI 净水器：10 年长效滤芯，5:1 超高纯废水比

针对净水器的废水这一水资源浪费的典型问题，云米 AI 净水器 Space 通过 AI 技术，大幅度提升净水器的水效，可以达到 5：1 的超高纯废水比，一年一家人可以省下约 6000 瓶矿泉水，且配备了十年免换主 RO 滤芯。此外，云米 Master 系列净水器都拥有 10 年超长寿命 RO 滤芯，持久大通量。完美解决了普通净水器需要频繁换滤芯，换芯太贵的问题。

云米 AI 超视感雷达 Alpha X：精准识别行为状态，智能控制开关更省电

家里没人时，能不能通过智能感知，让全屋设备自动关闭或进入节能模式？针对这一问题，云米推出 Alpha X AI 超视感知雷达，通过精准感知人的存在状态、动作、运动轨迹、心跳或呼吸等，自动控制设备开与关。还可以进行睡眠状态检测，检测入睡后智能开启睡眠模式，自动关闭灯光、音乐、电视，空调进入节能模式，调到合适的温度和风度，再也不用担心电视、灯光没关，导致浪费电的情况。

AI:Helpful 2.0 主动智能：联动万物，为清洁和安防减负

智能时代，人们已经不满足于被动操作设备，更主动智能的 AI 新产品，才符合用户期待。全屋智能设备也要具有 “思考” 能力，面对当下热门的家务和家居安防问题，此次发布会，云米在主动智能上实现了多项突破。

云米 AI 扫拖机器⼈ Alpha 3 Pro：六大清洁技能 彻底解放双手

清洁是家务中最为繁杂的部分，传统清洁方式存在无法及时清洗工具、扫地机需要手动清理尘盒、扫地机避障困难等问题，地面越拖越脏，清洁负担加重。云米 AI 扫拖机器人全能基站集合了扫地、拖地、自清洁、自烘干、集尘、杀菌 6 大功能，彻底解放双手。

云米 AI 扫拖机器人采用全链路电解水除菌，除菌率高达 99.99%。通过 LDS 激光雷达扫描建图，搭建起家庭清洁地图，实现智能化清洁体验。配置 8 颗红外 ToF 避障传感器，让云米 AI 扫拖机器人拥有毫米级 AI 避障，轻松穿行复杂的家居环境。还可智能规划清洁顺序、区域，点哪里扫哪里。

云米 AI 智能门锁 Super 2 系列：AI 哨兵 看得见的安全感

智能门锁智能扮演着智能安防的核心角色，云米 AI 智能门锁 Super 2（在线猫眼版）可以实现多屏互动，安全不止一面，同时可进行 “AI 实时视频”，远程管理陌生来访，无论是外卖、快递、家政都能及时响应。借鉴新能源汽车的哨兵模式，创新推出 “AI 哨兵模式”，一旦发生异常，会自动开启异常智能抓拍，并把生成的视频上传云端，手机智能提醒，用户可通过云端查看异常视频记录。

AI 全屋智能安防：全方位守护居家安全

智能安防是全屋智能的重要组成部分。云米利用 AI 技术，打造了全屋智能安防系统，涵盖燃气泄漏监测、漏水监测、门窗入侵监测、烟雾监测 4 大场景，例如发生燃气泄漏，可燃气体传感器会检测到并联动烟机主动排气；发生漏水，水浸传感器感应到后会自动关闭水阀，并推送一场信息到用户手机；门窗被非法侵入，手机和全屋设备同步报警；干烧冒烟，烟雾传感器会联动手机、HomePad、冰箱大屏同时发出报警提醒……云米全屋智能安防系统，从里到外，守护温馨的家。

AI:Helpful 2.0 自然交互：体验元宇宙的家

云米通过 OneTouch2.0 无感闪连，解决了多设备组网难题，可实现多设备一次连接，一次组网。又通过云米 AI 语音助手小 V 3.0，解决了人与设备交互问题，云米小 V 推出就近唤醒、直面唤醒、多设备连续对话三大功能，让人与家实现自然交互体验，让生活更智能更轻松。

云米 HomeMap 2.0：轻松掌握生活，定制元宇宙的家

全新升级的云米 HomeMap 2.0 具备单设备管理，全屋场景管理，家庭成员互动三大功能。单设备管理功能为每个设备单独设置一张卡片，可以在一屏掌控设备所有功能，设备操控显示，所见即所得，操控更便捷。

全屋场景管理功能根据用户高频生活场景，定制 9 大全屋场景方案，包括环境、安防、食材、水质等。如环境方案，将相关设备进行统一管理，全屋数据实时查看，包括温度、湿度、空气质量，若发现甲醛浓度过高，可自动开启除醛模式。家庭成员功能可以一键邀请家庭成员，授权全屋操控权限，让全家人快速上手全屋智能。

云米 HomeMap 2.0 还实现了全屋的 3D 可视化。通过扫地机 LDS 激光雷达扫描，探测全屋信号，标志每台设备在家中的位置，进而 AI 自动建模生成全屋 3D 模型，可以自定义全屋场景模式、灯光、环境显示等快捷卡片，让操作更便捷。云米还特别打造了 “数据泡泡”，泡泡可以实时显示每个设备功能的运作情况，如 “电视、空调自动关闭”、“卧室灯自动亮起”，让用户对全屋控制一目了然。

100 万！云米全屋智能百万套装 Royal Pro 重磅发布

云米设置了不同价位段的智能套系解决方案，充分满足不同家庭的个性化需求。包括针对都市中产人群的总价 6-8 万 Space 套系；针对行业精英总价 20 万的 Space 套系；针对成功人士更为奢华的 Royal 套系，总价 30 万起。

值得一提的是，云米此次还推出了亿元级别墅方案，针对商业人士，打造全屋智能 Royal Pro 100 万套装，覆盖 20 大智能场景，囊括 308 件智能家电、智能家居产品，突破国内全屋智能家居高端市场的 “天花板”。

把全屋智能 “热气” 传递给每一个人

“全屋智能最重要的是用户体验和服务交付”，云米创始人陈小平认为，线下体验店是一个最佳入口。作为备受年轻人青睐的 “科技潮牌”，云米目前有超过 2000 家场景式体验门店，其打造的客厅、厨房、阳台、卧室等智能场景，让消费者像回到家一样，身临其境地体验全屋智能场景和产品。

目前，云米正在大力推行 “大商大店，1 城 1 店”，让越来越多的消费者在家门口体验沉浸式全屋智能生活。与此同时，云米通过培养全屋智能设计师，1 对 1 的根据消费者实际需求设计个性化方案，对于消费者最关心的配套服务问题，云米还设置了 3.8 万个全国服务网点、19 万名上门服务师傅，给用户提供全方位的服务保障。

面对智能化的机遇风口，云米犹如一股引领行业向前的腾腾 “热气”，积极与各行业顶尖伙伴携手，全面拓宽全屋智能赛道的 “高速路”。“云米也希望有更多的合作伙伴加入全屋智能赛道，大家共同推进全屋智能行业发展，让所有中国人更早住进未来家！” 陈小平对全屋智能前景信心满满。