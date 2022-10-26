在可持续发展的未来，光说一部车子是电动车还是不够的。制造电动车的过程中，会用到很多技术。而多种新技术的采用，可以降低整个汽车制造和使用过程中的碳排放，带来更加绿色的可持续未来。

汽车行业目前正在做的碳中和改变是多样化的，包括新材料的应用，新的技术的利用都相当有新意，本篇文章做一个初步的盘点，让我们能够对这个趋势有一个初步的印象。

奥迪吸尘过滤器技术

奥迪引入了电动汽车的细尘过滤器。无论车辆的驱动系统如何，道路交通中 85% 的细尘是由刹车、轮胎或道路磨损引起的。最小的尘埃颗粒，肉眼几乎看不到，只有几微米大小，直径只有 10 微米，因此很容易被吸入。

奥迪将可持续发展置于其活动的核心，并对环境和社会负责。公司努力使生产实现净碳中和，并尽可能减少排放。奥迪现在与供应商曼胡默尔一起开发了一种用于前端的过滤器，可以从环境中收集颗粒物；它的功能类似于一些城市已经在使用的固定系统。移动版本不仅可以确保吸收汽车自身的微粒排放物，例如奥迪 e-tron 的微粒排放物，而且还可以吸收其他车辆的微粒排放物——就在它们产生的地方。

该过滤器集成在散热器前面的车辆现有气流中，因此只需对汽车进行少量修改，从而降低成本。滤芯通过可切换的冷却空气入口进行控制，其机械功能可与真空吸尘器媲美。通过类似的原理，细小的灰尘颗粒仍然卡在过滤器中，空气仍然可以流过它。

到目前为止，该滤清器已用于奥迪 e-tron 测试车辆。行驶时，通过车辆的运动进行被动过滤；空气流过过滤系统，即使是最小的颗粒也会被捕获。另一种可能性是在静态充电期间进行过滤。每辆电动汽车都内置了一个风扇，通过散热器输送环境空气——该系统利用这一过程，因此可以使用细尘过滤器主动过滤流经它的空气，确保吸收最小的颗粒，即使在静止的。这非常适合在颗粒物污染远高于农村地区的城市环境中使用。

极星开展 Polestar 0 项目

Polestar 0 项目寻找致力于材料开发方面最基本构建模块的合作伙伴。其中包括采矿、生物基材料和高端人造材料领域的企业和机构。

目前，从提取原材料到生产人造高端材料，采用的各种工艺都经过几个世纪的持续改进，以满足现代化产品的不同要求。然而，这些工艺大多依赖于原油、天然气和煤炭，都会产生温室气体排放。

因此，只有通过重新审视这些传统的材料开发方式，我们才能找到完全不排放温室气体的创新解决方案。通过这种措施，我们才能为制造面向未来的产品奠定基础。

“有些问题可以解决，但有些问题现在无法解决。在任何情况下，全面彻底的改革都是唯一的出路。现有技术根本无法解决消除碳排放问题，”Polestar 0 项目负责人 Hans Pehrson 指出。“我们需要从零开始打造全新的可持续解决方案，并确保通过可持续的来源制造高端材料为起点。现在是时候摆脱对化石能源的依赖、转向没有温室气体排放的解决方案。

Polestar O₂的内饰材料创新。“单一材料” 这一术语描述使用单一的材料基础来制造复杂的产品。单一材料车辆内饰简化回收过程，是为实现更好的循环性而迈出的重要一步。 采用一种高度可回收的热塑性塑料作为内饰所有软组件的唯一材料，包括泡沫、粘合剂、3D 编织纤维和无纺布夹层。这种使用单一基础材料的方法可以减少重量和浪费。

这种单一材料具有独特的属性，重新定义了高端奢华，可实现更好的循环性。它摈弃了能源密集型材料分离过程，这意味着所有组件都可以一起回收，并且不会损失任何材料特性。

宝马也致力于可持续发展技术

宝马已把可持续发展定位为中国战略的核心，并且布其在中国的可持续发展目标及相应的落地举措。

目前，宝马各部门已实现了 400 多项 AI 技术的应用，正是基于技术创新推动的绿色转型、产业链上下游和协作，和科学直观的数字化管理，宝马集团提出了「到 2030 年，单车全生命周期的平均二氧化碳排放量较 2019 年降低三分之一」的具体目标，计划到 2030 年，将供应链环节减排 20%；在生产流程减排 80%；同时加速电动化转型，在车辆使用环节减排 40%。

技术创新是低碳发展的重要保障，来自新能源、新基建、智能化、数字化等重点领域的技术创新正推动着汽车行业的绿色转型。宝马认为，真正的绿色产品是创新技术和品牌价值的体现，而可持续理念贯穿从设计、选材、生产、使用和回收的产品全生命周期。以即将上市的创新 BMW iX 为例，它由水力发电生产而来，其内饰采用了大量再生材料，整车 95% 的部分都可以被回收。

除了新产品外，宝马及合作伙伴还将为用户提供更加数字化、可持续性的服务体验。在充电基础设施的建设上，目前宝马为消费者提供公共充电、私人充电、专属充电和数字化充电服务，今年计划与特来电等充电合作伙伴将公共充电柱总数扩展到 36 万根，包括 15 万根快速充电柱。客户可通过 My BMW APP 查找充电桩、充电以及支付，开启便捷绿色出行。此外，宝马正与国网电动合作打造公共绿色充电站，未来 BMW 车主在国网认证的绿色充电站充电，将获得绿电认证，让消费者实现新能源车充清洁绿电。