10 月 25 日，知名移动大数据服务商极光大数据发布《2022 年 Q3 移动互联网行业数据研究报告》。报告显示，用车服务行业今年三季度行业渗透率和活跃用户数量逐步回升。其中，哈啰活跃用户规模超越滴滴 app 位列行业的头名，其三季度 app 季均 DAU（日活跃用户数量）破千万，达 1000.7 万，9 月攀升至 1087 万峰值。就在不久前，哈啰宣布 app 日活峰值突破 1500 万大关，全平台 GTV（总交易额）也实现了超 2 亿的历史新高。

哈啰季均 DAU、用户留存均超滴滴 app

极光大数据监测各独立 app 的数据表现。该报告显示，经历过去半年的用户规模缩窄后，今年第三季度，用车服务行业渗透率和活跃用户数量逐步回升，9 月底渗透率为 20.4%，月活跃用户数为 1.29 亿，对比去年同期的表现，行业仍有较大的回升空间。

报告对比了行业内不同用车服务 app 在三季度的用户规模表现，其中哈啰活跃用户规模超越滴滴 app 位列用车服务行业的头名，其 app 三季度季均 DAU 破千万，达 1000.7 万，9 月攀升至 1087 万峰值，与其他平台差距逐渐拉开。

报告对比了各家平台 app 今年以来的月新增用户数据，其中哈啰一直保持行业领先位置，并在今年第三季度加大力度实现用户增长，月新增用户数不断攀升，9 月新增用户数更逼近千万，达 981.5 万。

此外，哈啰的用户留存情况也超越滴滴 app。报告显示，哈啰 app14 日安装留存率和 30 日安装留存率分别为 68.7% 和 58.4%。哈啰中度及重度用户占比接近五成，其用户的使用频率为行业内最高。

以上数据均显示，哈啰 app 生活服务特性显现，用户忠诚度逐渐提升，正在成为本地生活服务市场中的一大重要平台。

哈啰破局本地生活服务市场成效明显

值得注意的是，刚刚过去的国庆假期，哈啰举行首届假日狂欢节，其旗下包括共享单车、共享助力车、电动车、打车、顺风车、小哈换电、租车、酒店以及火车票等在内的多项平台服务均实现可喜的业绩收官。9 月 30 日当天，哈啰宣布，app 日活以超 40% 的增速突破 1500 万大关，平台 GTV 也实现了超 2 亿的历史新高。

其中，哈啰共享两轮业务在 9 月 30 日达到全年 GTV 峰值，哈啰打车平台完单量单日峰值对比去年同期增长近 100%。作为哈啰重点发展的新业务，哈啰电动车于 9 月 25 日再次突破第三季度销量峰值，单量环比上周末（9 月 18 日）提升超过 40%。哈啰租车上线一年多以来已成功跻身行业第一梯队，服务覆盖全国县市超 600 座，覆盖服务网点超过 10 万个，提供车型超过 12000 种。此外，包括好物商城、保险、加油以及酒店等哈啰本地生活新业务也陆续传来破峰捷报。假日狂欢节的完美收官，也标志着哈啰转型服务电商平台首战告捷。