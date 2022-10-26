期待已久，消费者现在可以一睹世界上第一家汽车驱动的酒店，因为现代酒店开业，提供 2022 年最独特的没有电网的体验。由广播公司和评论家格蕾丝·登特（Grace Dent）策划的全新体验推出，现代委托进行的一项研究发现，近一半（46%）的人表示，与五年前相比，在选择度假住宿时可持续性和环境现在对他们来说更为重要。还有四分之一 (25%) 的人选择在家度假而不是出国旅行，以通过减少飞行来减少碳足迹。

五分之二 (40%) 的人表示，他们今年也在寻找更便宜的旅行选择，超过一半 (55%) 的人承认这一决定是由于当前的生活成本危机。因此，超过一半 (53%) 的人表示他们希望将假期支出投资于英国当地经济而非国外。选择住宿而不是出国旅行的其他原因包括减轻旅行中断的压力 (51%)、英国夏天变得越来越热 (26%) 和省钱 (25%)。

现代酒店的策展人格蕾丝·登特 (Grace Dent) 说：“我们现在比以往任何时候都更在寻找独特、难忘的住宿，这是创新、奢华和舒适的完美结合，让您思考。有了汽车的动力，现代酒店接下来会在哪里出现？“我很高兴那些与我们住在一起的人品尝可持续的本地采购菜单以及同样美妙的鸡尾酒，当然还可以享受一夜好眠。““我希望这家为期三周的快闪式酒店只是汽车插电并为这种奢华体验提供电力的概念的开始。我预计客人会希望他的酒店及其提供的完整体验可能会在 2023 年再次出现。”

现代酒店位于埃塞克斯，距离伦敦市中心仅一小时车程，以豪华客舱为中心，横跨三个关键区域：

客用套房

Colemans Farm 的高端豪华小屋，客房提供客人对豪华精品酒店的一切期望。从灯光和所有便利设施，一切都由 IONIQ 5 及其车辆到负载 (V2L) 技术提供动力。

酒吧和餐厅

没有酒吧和餐厅的酒店是不完整的，现代酒店也不例外。菜单和调酒由 Grace Dent 策划，提供与为其提供动力的汽车一样具有创新性和可持续性的食品和饮料产品，其原料均在埃塞克斯郡当地采购。除了室内外用餐和火炉烹饪外，酒吧和餐厅区还将设有 IONIQ 5 咖啡休息室，提供由汽车驱动的专业浓缩咖啡。

电影院

晚上结束时，客人将被邀请欣赏由汽车电力接驳的投影仪和扬声器播放的电影，以及 V2L 驱动的爆米花机，以获得真正的电影体验。

现代汽车英国董事总经理 Ashley Andrew 表示：“我们屡获殊荣的 IONIQ 5 能够使用其 V2L 功能为现代酒店供电，其中汽车的适配器提供了一个可以插入家用电器的插座。整个体验展示了这项开创性技术的实用性，我们希望这一概念能够激励更多人脱离电网。”

IONIQ 5 能够使用其 V2L 功能为酒店及其体验供电，该功能可提供最大 3.6kW（或 15 安培）功耗的交流电源 (230V/50Hz)。来自汽车的适配器提供了一个插座，可以将标准家用电器插入其中。公众可以在这家独特的酒店住宿，并享受包括迎宾鸡尾酒、三道菜餐点、晚间电影和早餐篮在内的全套体验。