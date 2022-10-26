动点出海获悉，新加坡云通信服务提供商 Toku 于近日宣布已经获得了一笔 500 万美元规模的融资。据了解，这笔融资为其 A 轮融资的增投。此前，Toku 曾于去年 9 月份在 DX Ventures 的领投下获得了一笔 500 万美元规模的A 轮融资。

回到本次融资。据悉，这笔增投由 Delivery Hero Ventures 和 OSK Ventures International 联合领投（值得一提的是，DX Ventures 和 Delivery Hero Ventures 的背景方均为 Delivery Hero），Betatron Venture Group 参投。作为这笔资金的用途，Toku 称将会推进公司在马来西亚、印尼、中国香港、越南、韩国、菲律宾的本地业务建设，并计划在 2024 年时将公司团队规模翻倍扩大至 200 人。

Toku 成立于 2018 年，主要通过云技术解决方案帮助企业完成通信业务的数字化转型。具体而言，Toku 称，客户可以将其解决方案轻易集成到应用程序或者网站当中，从而为消费者提供一键呼叫服务，并且在这个过程中以虚拟号码的形式对通话双方的号码信息进行保护。此外，Toku 也会基于一些通话行为向客户企业提供用户情绪的分析数据，以帮助企业在后续提升与客户用户的沟通体验。

据悉，Toku 已获得当地的电信牌照，其虚拟号码的数量规模占据了新加坡总虚拟号码数量 60% 以上。

目前，Toku 在亚太地区的客户数量已超过 200 家，其中包括 foodpanda、Gojek、Lenskart、迪卡侬等品牌。Toku 透露，公司每年在亚太 17 个市场地区中处理近 5 亿的客户互动。

另一方面，就业务表现而言，作为东南亚地区数字化转型步伐不断加速的体现，根据 Toku 的财报数据，在包含 2022 年财年的过去四年间，Toku 的复合年增长率达到了 128%。其中，在 2020 和 2021 年间，该公司的营收分别达到了 740 万美元和 1440 万美元。