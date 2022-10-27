日本电产第二代电动车桥驱动系统开始量产。称为 Gen.2 的驱动解决方案最近在广州生产。据说它以更轻的重量提供更高的扭矩和功率密度。Nidec 的中国子公司广州 Nidec Auto Drive System 最初已开始生产新 E 轴的 100 kW 型号。日本公司的电驱动套件中的其他型号也将逐步在第二代中制造。Nidec 以提供高达 20o kW 的电动车轴而闻名。

日本电产将 19% 的重量减轻和 20% 的扭矩和功率密度增加列为新型 100 kW 电动车桥（与其前身 100 kW 相比）的主要特点。根据公司发布的消息，据说这是通过使用更小的磁路和逆变器来实现的。此外，现在使用的磁铁使用了不太重要的稀土金属，冷却系统改为创新的油冷系统，电机噪音降低了 6 到 8 分贝。

E-Axle Gen.2（100kW）具体规格如下：57 公斤部件的额定功率为 38kW，峰值功率为 100kW。制造商将输出轴的峰值扭矩设置为 2,400 Nm，最大转速设置为 1,250 rpm。工作电压范围为 300 至 460 伏。外部尺寸为 432.8 x 408.3 x 351.3 毫米。

日本电产表示，自 2019 年 4 月开始量产电动车桥以来，该公司的产量已超过 520,000 辆。日本电产电驱动套件的基本型号 150 kW Ni150Ex 于 2018 年亮相，中国制造商广汽集团是其首发客户。2019 年春季，这家日本公司宣布了输出功率为 100 和 70 kW 的型号，然后于 2020 年 2 月推出了 50 和 200 kW 功率级。凭借 50 至 200 kW 的发动机功率范围（如果车辆中有两个发动机则更大），Nidec 可以覆盖从紧凑型车到豪华车的 A 到 E 级汽车细分市场。

根据其自己的目标，该集团的目标是到 2030 年实现 EV 牵引电机 40% 至 45% 的市场份额。目前，公司已与吉利品牌 Zeekr、几何、广汽、富士康等达成合作协议。在欧洲，日本电产与 PSA 等公司合资生产电动机。