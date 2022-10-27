瑞典电动飞机开发商 Heart Aerospace 与葡萄牙航空公司 Sev​​enair 签署了一份谅解备忘录，出售其 9 月推出的三架 ES-30 混合电动支线飞机。据报道，ES-30 最多可搭载 30 名乘客，并取代了之前计划的 19 名乘客概念 ES-19。谅解备忘录还包括另外三架飞机的选项。从公告中尚不清楚现在结束的意向书将在何时以及在什么条件下产生具有约束力的命令。

ES-30 是一款肩翼飞机，由总共四个电动机提供动力。电动螺旋桨的能量来自未指定的电池。据说这足以行驶 200 公里。400 公里的 “扩展航程” 是通过所谓的 “后备混合动力配置” 实现的：两台由可持续航空汽油驱动的涡轮发电机在电池电动飞行期间作为备用，但也可以用作更长的航程扩展器路线。根据公告，船上有 25 名乘客，甚至可以达到 800 公里——“包括航空典型的储备”，正如 Heart 强调的那样。

Sevenair 是一家区域航空公司，目前在葡萄牙运营七条航线，ES-30 可以覆盖所有航线。Heart Aerospace 表示，它现在共有 230 个订单和 100 个 ES-30 的选项，以及另外 99 架飞机的意向书。

“我们相信 ES-30 将成为短程支线航班的游戏规则改变者，提供低噪音和零排放，”Sevenair 首席商务官 Alexandre Alves 说。“这些功能与降低受燃料和维护严重影响的运营成本的可能性相结合，将使任何运营该飞机的航空公司能够提供以前不可行的新航线，并将区域空中连接扩展到更广泛的乘客。”