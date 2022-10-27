马斯克在关于新季度数据的会议上证实，特斯拉现在的重点是为小型电动汽车开发新平台。继 Model S/X 和 Model 3/Y 之后，特斯拉的第三个平台的目标是将成本减半。“下一代汽车的成本约为 3/Y 平台的一半，而且会更小。我认为它肯定会超过所有其他车辆的总产量，” 马斯克在财务数据公布后的电话会议上表示。

马斯克过去已经宣布，让电动汽车更便宜是一个主要目标。25000 美元的特斯拉的设计草图已经被粉丝和媒体不断传阅，数不胜数，也有关于 Model 2 或 Model Q 等可能的车型名称的猜测——以及采用比亚迪的 LFP 电池。然而，在年初，马斯克出人意料地宣布，特斯拉目前没有在开发入门级特斯拉，因为它有太多事情要做。所以目前的公告是一种以退为进的退路。

马斯克表示，新车开发团队现在可以将 “主要精力” 放在新平台上，这成为可能，因为 “我们已经完成了 Cyber​​trucks 和 Semi 的工程设计”。“显然，我们将从 S、X、3、Y、Cyber​​truck 和 Semi 学到的所有东西都应用到该平台中，” 特斯拉 CEO 说。“但我们的目标是 2 比 1。我们正试图再次达到 50%（成本）的数字。”

由于供应链、通货膨胀和需求，特斯拉的价格最近没有变得更便宜，反而上涨了。新平台——无论它有多小——旨在能够以一半的成本、一半的劳动力、一半的工厂空间来制造汽车。至少这是计划。马斯克没有在通话中详细说明电池大小、续航里程、充电功率或驱动力等关键数据。然而，该平台有望在特斯拉一再声明的每年将销量增长 50% 的长期目标中发挥重要作用：马斯克表示，基于该平台的车辆产量应该超过 “特斯拉所有其他车辆的总和”。 ”。马斯克还慷慨地省略了另一个数字：新平台准备就绪的年份。