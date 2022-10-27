英国政府已承诺为电池研究和创新提供 2.11 亿英镑的资金。资金将通过法拉第电池挑战赛提供。就长期目标而言，发起人希望未来的英国电池行业到 2040 年可以支持多达 100,000 个工作岗位，并成为关键行业增长的核心支柱。法拉第电池挑战赛本身于 2017 年推出，2018 年的资金高达 2200 万英镑。与该公司的新投资相比，这一数额现在再次相形见绌。2019 年，法拉第电池挑战赛随后资助了 i-CoBAT 项目，以改善高容量电池的热管理。

“法拉第电池挑战赛汇集了英国最伟大的思想和最好的设施，以开发有助于我们实现这一目标的创新，” 商务大臣雅各布里斯-莫格在访问耗资 1.3 亿英镑的英国电池工业化中心时说 ( UKBIC)，这是英国的 “电池制造卓越中心”，然后补充说：“自 2017 年以来所做的工作为我们未来的经济成功奠定了基础，我很高兴确认这项工作将继续下去，得到以下机构的支持创纪录的资金。”

到目前为止，法拉第电池挑战赛已经支持了英国 140 多个致力于新交通技术的组织，吸引了超过 4 亿英镑的进一步私营部门投资。自 2017 年以来，Batters Challenge 总共获得了 5.41 亿英镑的支持。据组织者称，该挑战进一步使法拉第研究所能够汇集超过 25 所大学的约 500 名研究人员，以改进当前和开发未来的电池技术。

“这笔新资金使我们能够通过巩固和巩固英国成为电池科学超级大国的地位来加强我们所建立的基础，” 法拉第电池挑战赛主任托尼哈珀解释道。“我们现在有机会确保我们的国家工业化基础设施在这项快速发展的关键净零技术方面保持世界领先地位。”