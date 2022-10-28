按照中国的标准，爱驰是一家相对较小的公司，成立仅 5 年，但它已经拥有全系列的电动汽车，其中一些还在欧洲提供。这家中国初创公司凭借实用的 U5 SUV 在欧洲首次亮相，现在它正在增加第二款车型，一款更时髦的轿跑车式 SUV，名为 U6。

两辆车共享一个平台，轴距完全相同，均为 2,800 毫米（110.2 英寸），但 U6 的轴距长了近 100 毫米（4 英寸），也稍宽了一些。它的前后饰板完全不同，从侧面车顶线看起来非常引人注目——这个概念有一个不寻常的扰流板，围绕着玻璃的下部，这是一个非常不寻常的位置，但它没有出现在量产版上。

爱驰表示，U6 的风阻系数非常低，仅为 0.26 Cd，与来自欧洲的直接竞争对手之一大众 ID.5 完全相同。尽管该公司在欧洲测试的原型车上仍然有伪装，但实际上这辆车已经完全暴露了。

U6 有一个 63 kWh 的电池组（使用 CATL 的电池），Aiways 称其续航里程为 400 公里（248 英里），最大充电功率为 92 kW，足以在 34 分钟内将电量从 20% 充电到 80%。其声称的耗电量在 15.9 – 16.6 kWh/100 km（3.9 – 3.74 mi/kWh）之间，均根据 WLTP 测试程序计算得出。

只有前置电机、前轮驱动配置提供 218 马力 (160 kW) 和 315 Nm (232 lb-ft)，在 Aiways 看来，这是 “您需要的所有动力”。不过，这不是一辆慢车，声称在 7 秒内从 0 加速到 100 公里/小时（62 英里/小时），最高时速为 160 公里/小时（99 英里/小时）。由于车辆的质量相对较低（对于大型电动 SUV）为 1,790 公斤（3,946 磅），因此它因动力不足而实现的快速加速是有理由的。爱驰将在其位于中国上饶的工厂与 U5 一起制造 U6 ，并将于 2023 年上半年开始交付；起价约为 39,000 欧元。