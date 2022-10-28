面对交通激增趋势提供替代运输解决方案的先进技术公司 Alef Aviation 今天推出 Alef “Model A” 汽车，这是唯一一款可在街道驾驶和进行垂直起飞的飞行汽车。Alef Model A 飞行汽车适应现有城市基础设施的驾驶和停车要求。该公司计划于 2025 年开始生产，在第四季度开始首次交付。

Alef “Model A” 飞行汽车的驾驶里程为 200 英里，飞行里程为 110 英里。它拥有分布式电力推进系统、非开式螺旋桨、广泛的软件飞行稳定和安全系统、升降副翼稳定系统和全轮驱动。关键安全组件包括所有关键组件的三倍至八倍冗余、实时 1000 个点位诊断、飞行前拒绝启动诊断、障碍检测和避让等。

Alef 的创始团队由 Constantine Kisly、Pavel Markin、Oleg Petrov 和 Jim Dukhovny 组成，在工程和技术开发方面拥有 70 多年的经验，自 2015 年以来一直在 Alef 开展飞行汽车方面的工作。公司获得了知名投资人和行业资深人士的早期支持，领导者包括 Tim Draper（第一批投资于特斯拉的风险投资商之一）、前国防高级研究项目机构（DARPA）和 Ford Aerospace 的前负责人 Anthony Tether 博士、NBA 明星 Luis Scola、布加迪汽车设计师 Hirash Razaghi 等。

Alef 首席执行官 Jim Dukhovny 表示：”Alef Model 车型是 21 世纪城乡运输需求的现代解决方案，因为它是从起点到最终目的地之间最快速、最方便的交通工具。通过让消费者能够选择驾驶或飞行模式，Alef 飞行汽车可根据道路条件、天气和基础设施提供最佳运输路径。”

自 2019 年以来，Alef 一直在试驾和试飞 Alef 全尺寸原型汽车。

凭借其他开发过程中的车型，Alef 正在为计划在 2035 年推出的四人轿车 Alef “Model Z” 汽车而努力，这款汽车的价格为 3.5 万。它将能够飞行 300 多英里，驾驶里程超过 220 英里。

关于 Alef：Alef 总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，是一家可持续的电动运输公司，设计和开发一款适用于公路驾驶，并且能够垂直起降和前向飞行的载人汽车。Alef 的目标是通过使用专有技术，安全、安静地让车辆摆脱日常交通困扰，实现更快速、更轻松的通勤，减轻城市的交通拥堵压力。