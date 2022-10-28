电动飞机制造商 Eviation Aircraft 已收到来自德国的 25 架电池电动支线飞机的意向书。正在开发可持续支线航空公司的 Evia Aero 打算使用 Eviation 的 Alice 电动飞机。该航空公司打算将 Alice 作为其主要飞机，用于在德国、丹麦、比利时、奥地利和荷兰境内进行可持续的点对点区域航班。它在声明中说，该协议是 Eviation 在德国的第一笔支线飞机订单。

Evia Aero 专注于从发电到飞行运营的整个电动航空链。该公司还希望通过光伏系统在区域内发电。根据目标，该商业模式应显著改善机场基础设施的碳足迹，并振兴人迹罕至的航线。

Alice 爱丽丝是一架从头开始开发的电动飞机，于 9 月进行了首飞。为此，Eviation 正在使用 magniX 的电力推进系统。承诺：与轻型喷气式飞机或高端涡轮螺旋桨飞机相比，每飞行小时的运营成本被认为是 “一小部分”，这就是为什么（理论上）可以经济地提供更不常去的航线的原因。

Evia Aero 打算为其区域航班使用九名乘客的乘客版本。Eviation 也有货运变体的订单： DHL Express 订购了 12 架电动货运飞机。

Evia Aero 计划接收这 25 架飞机的确切时间、成本以及首次商业电子飞行的时间在公告中尚不清楚。Evia Aero 创始人兼首席执行官 Florian Kruse 表示：“与电动飞行先驱 Eviation 一起，我们将推出一支零排放飞机机队，这将改变我们体验欧洲区域旅行的方式。” “我们致力于通过实施本地能源生产、储存和飞行运营的完整循环来全面改变航空业。”

在 4 月接受德国航空贸易门户网站 liners.de 的采访时，克鲁斯曾表示，他们希望 “在未来五年内恢复德国和欧洲以前运作良好的区域航班商业模式”。当时没有关于时间表的更准确的声明——只有宣布今年将订购电动飞机。严格来说，与 Eviation 的协议只是一份意向书。但 2022 年仍有时间订购绑定飞机。

Eviation 总裁兼首席执行官 Gregory Davis 表示：“创建一个由 Alice 飞机组成的全电动欧洲通勤机队将推动向经济、环境和社会可持续发展的飞行未来迈进。” “Evia Aero 强调了德国公司对彻底改变航空旅行的承诺。我们可以一起创造一个电动飞行成为下一代标准的未来。”