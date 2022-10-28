近两年元宇宙大潮席卷全球，不少企业乘 “元宇宙” 之东风，加快了产品、技术、用户体验、品牌营销等方面的数字化和虚拟化变革步伐。不过根据 Gartner 2021 年新兴技术成熟度统计，与元宇宙密切相关的底层技术仍处于萌芽期，元宇宙尚处于初期阶段。那些已经尝鲜元宇宙的 “元住民” 们，在元宇宙的新奇世界里体验如何？他们还有哪些内在需求亟需在元宇宙里得到满足？

每日互动大数据对元宇宙的首批元住民进行了深入洞察，希望透过元住民的基础属性特征、线上线下兴趣偏好了解他们的深层次需求，帮助企业、品牌主找到撬动元宇宙市场的支点和杠杆。

（说明：“元住民” 是由每日互动使用旗下人群洞察 SaaS 工具 “个灯数盘” 对希壤、虹宇宙、啫喱、崽崽 Zepeto 等元宇宙概念 App 用户进行聚类形成的洞察人群。）

谁已经入住元宇宙？

34 岁以下的活力青年热衷虚拟世界之旅

元宇宙打破了物理世界中地理空间、年龄、民族等各方面壁垒。在元宇宙里用户可以选择自己喜欢的肤色、面貌、职业等等，创造第二个 “自我”。这些在元宇宙里尽情做自己的元住民们，在现实世界里呈现出怎样的面貌呢？

每日互动大数据洞察结果显示，元住民们都比较年轻，年龄大多在 34 岁及以下，尤其以 24 岁及以下的千禧一代占比最高，达 40.9%。此外数据显示，元住民中男性占比高达 67.0%，偏好更明显，可见元住民们是一群对新鲜事物敏感度高，且对虚拟世界有浓厚兴趣的活力青年。

如何从概念走进现实？

社交、游戏、购物、二次元与元宇宙相辅相成

每日互动大数据对元住民的兴趣偏好进行数据洞察，从元住民的兴趣点出发去探寻元宇宙的发展密码。洞察发现，元住民们在 “网络社交”“游戏”“海淘” 等领域兴趣偏好明显。这些领域正是元宇宙从概念变成现实的试验田。

每日互动大数据显示，元住民对 “网络社交” 的偏好度是普通人群的 1.8 倍，需求强烈。他们对 “陌陌”“TT 语音”“QQ 空间”“会玩” 等交友、语音和游戏社交类 App 偏好明显。网络社交类 App 本身就有创造个人线上形象的属性，它们用户基础庞大，用户教育十分完善，有了元宇宙的创新理念和技术的加入，整个虚拟世界的架构会更加完整，体验会更加流畅新颖。因此，网络社交也成为了元宇宙最先试水的领域。对元住民来讲，在另一个次元里做一个侃侃而谈的 “社牛”，或是做一个有不少粉丝的意见领袖，应该真的很 Cool。

每日互动大数据洞察发现，元住民的 “游戏” 偏好值达 2.7，他们对游戏的热爱程度是普通人群的 2.7 倍。元宇宙本身的虚拟属性与游戏世界不谋而合，目前市面上的元宇宙概念 App 中游戏类 App 的比重也不在少数。元住民喜欢的 “迷你世界”“英雄联盟”“王者荣耀”“原神” 等游戏都拥有完整独立的世界架构，元宇宙的加入可以让玩家们在不同的平行世界穿梭造梦。而以地铁跑酷为代表的竞速类游戏和以欢乐斗地主为代表的棋牌类游戏如果加入元宇宙的元素则会带来更加身临其境的体验，让快乐加倍。

每日互动大数据洞察发现，元住民的 “海淘” 和 “电商” 兴趣特征明显，偏好值达 2.0 和 1.4。他们对于 “丝芙兰”“蘑菇街”“考拉海购”“喵街”“点淘”“宜家家居” 等购物类 App 的偏好度也高于普通人群。事实上，购物类 App 当前也正积极尝试 AI 直播、AI 试装、云逛街等技术。相信有了元宇宙的加入，未来的在线购物体验将会更加智能，更有科技感，也许在将来我们真得能够像科幻小说里那样，足不出户品味全球美食美酒，远程沉浸式体验全球好物。

每日互动大数据显示，元住民对 “动漫” 的偏好值达 3.0，他们对二次元的偏好程度是普通人群的 3 倍。二次元世界丰富的人物形象与故事，以及富媒体的素材，都为元宇宙的发展奠定了内容基础。像初音未来、洛天依等虚拟偶像的走红，也说明元宇宙技术能将二次元世界变得更加丰满，为大众谱写出更加曼妙的奇幻之旅。

未来我们在元宇宙里还能做什么？

旅游、求职、学习、逛展，开启在线生活新体验

除了社交、游戏、购物、二次元这些领域正在将元宇宙落地与实践，还有哪些领域可以更快地与元宇宙相结合呢？每日互动大数据在元住民的身上找到也许未来可以加入元宇宙的领域。接下来，和我们一起畅想下元宇宙的未来吧。

每日互动大数据洞察发现，元住民对于 “旅游出行” 的偏好值达 2.0，他们对于写 “笔记” 的偏好值也有 1.6，说明他们是喜欢旅游并且喜欢记录所感所想的一群人。“飞猪旅行”“马蜂窝旅游”“携程旅行” 等旅游类的 App 与元宇宙相结合，可以带着用户在线游遍全世界。“念念手帐”“时光手帐” 等记录类的 App 通过元宇宙可以将每个人的记录变得更加生动，用户每一次翻看笔记都能再次进入记录时刻的所属时空，沉浸式体验生命中的美好与感动。

每日互动大数据显示，元住民对于 “运动健身” 和 “教育” 的偏好度也高于普通人群。不妨畅想一下，当用户穿上装备，登录 “乐刻运动”“每日瑜伽”“Keep” 等运动类 App 的元宇宙以后，亲身跟随虚拟教练健身，还能真实感受到教练对于运动姿势的纠正，这可比对着镜子自己练高效多了。元住民对于 “流利说英语”“得到”“中国大学 MOOC” 等学习类 App 的偏好也比较明显。虽然现在线上授课已经被广泛应用，但是未来要是有了教育元宇宙，用户就可以走进世界名校的教室而不是仅仅跟随视频学习，上课的趣味性和体验感大大提升，学习效率也将变得更高。

每日互动大数据洞察发现，元住民对于 “BOSS 直聘”“前程无忧”“猎聘” 等求职类 App 偏好明显。若是来一场元宇宙招聘会，对求职者来说就可以更近距离地了解心仪的企业，甚至可以在全球范围内寻找就业机会。元住民对 “在艺”“故宫展览”“三毛游” 等展会类 App 偏好也十分明显，显示出他们很喜欢逛展。艺术展览领域与元宇宙的结合，会带给观众们不一样的体验。试想一下倘若你真的能走进清明上河图的世界，能近距离欣赏蒙娜丽莎的微笑，能和戴珍珠耳环的少女交流互动，是不是会对这些艺术藏品有更深的感悟？

元宇宙的概念诞生于人们对于未来的科幻想象，成形于人类的科技创新。人类的想象正在一点一点地实现，也许现在的元宇宙还只是雏形，功能和体验尚不够丰富，但我们相信很多人都不会拒绝智能、高效、有趣的全新生活方式。元宇宙的未来，需要我们一同参与。每日互动大数据也将持续关注元宇宙人群，和大家一起见证元宇宙的发展。