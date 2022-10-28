集度不仅以极高还原度再现概念车的前瞻设计，还重磅发布了点到点领航辅助 PPA（Point to Point Autopilot），量产交付时将具备高速、城市、泊车 “三域融通” 的高阶智能驾驶能力。此外，集度还首次展示了量产的 3D 智能驾驶地图，以及全域全离线语音。

此前，ROBO-01 探月限定版首批 1000 个首席体验官名额已预订完毕。在发布会上，集度 CEO 夏一平宣布额外追加第二批 1000 个席位。两批首席体验官都将获得终身高阶智能驾驶、终身质保、终身免费充电，以及定制化数字藏品等专属权益。《三体》作者刘慈欣以 004 号车主身份参与发布会，并与集度共同发布《人类自动驾驶宣言》。

高度还原概念设计 ROBO-01 探月限定版彰显 “机器人美学”

作为汽车机器人创业公司，集度在设计之初，就追求科技、纯净、简洁的造型美，少即是多。为实现这一目标，集度突破了传统设计的边界，将未来主义、机器人化、共情三大产品设计 DNA 凝聚为 “机器人美学” 设计语言。

集度汽车机器人 ROBO-01 高度还原了概念车的前瞻设计理念，尽显纯净的科技之美。外观简洁流畅且充满科技感，凭借强大的 AI 交互能力，消除了车外门把手、中控按键等绝大部分物理操控，为用户打造了极具未来主义的机器人座舱。卓越的空气动力学设计，搭载主动式升降尾翼，可根据车速自动控制，整车风阻系数 0.249。

基于高阶智能驾驶的思考，机器人化的前脸设计集成了交互式 AI 像素大灯和高识别率 AI 语音交互系统，拥有车外语音、代客泊车状态提示、行人提醒等多种 “灯语”，突破人-车-环境交互的边界。

全车无车外门把手设计，4 扇电动门配置静音吸合功能。车门集成 4 颗毫米波雷达，相比超声波雷达避障更精准，盲区更小、误报更少。

集度的 U 型方向盘设计率先在国内实现量产，不遮挡前排 3D 一体化大屏，用户可以自由完整地获取屏幕信息，并为驾驶员提供精确、轻便、舒适的转向体验。一体式超薄出风口贯穿中控面板，营造出干净整洁的布局。

全景天幕为宽敞舒适的内部空间提供超大视野和自然光，凭借集度开发的特殊涂层工艺，可隔绝 99% 以上紫外线，夜间光线高透，还原星空的真实质感。

除了整车的设计美，集度还将机器人美学延续到了车钥匙和充电桩等随车附件，让这些附件兼具实用性和艺术性。美观轻薄的车钥匙，甚至可以当作配饰。

ROBO-01 探月限定版是集度首款汽车机器人 ROBO-01 量产车型的首发版本，由集度与中国探月合作推出的探月工程联名车型，代表极致、无畏、探索精神的智慧产物，也是集度带给用户的诚意之作。探月精神与汽车机器人设计理念的完美融合，让 ROBO-01 探月限定版有了专属身份标签。

星瓷白作为 “月色皮肤” 的专属车身颜色，“中国探月”LOGO 标识增强了限定版的独特性，采用探月航天器专属金色喷漆，配有 “LUNAR EDITION” 图标丝印，多层清漆工艺。21 英寸空气动力学轮毂上融合探月元素，细节之处体现质感与美感。

月球重力座椅集成星空鹅颈灯，符合人体工程学设计，包裹性及支撑性极好。独有的 “LUNAR EDITION” 标识搭配金色安全带，营造探月质感内饰。主驾 8 向电动调节、4 向腰托调节，拥有迎宾功能与头枕音响，兼顾长途驾驶的舒适性与隐私便利性。前排座椅标配 3 档加热、3 档通风、3 档按摩，且拥有记忆功能。

长轴距/强动力/大空间 塑造汽车机器人出色的机械素养

ROBO-01 探月限定版有着同级别领先的整车参数和空间表现。车身长 4853mm/宽 1990mm/高 1611mm，轴距长达 3000mm，在实现动感姿态的同时提供舒适的内饰空间。后备箱储物空间高达 555L，后排座椅放倒后将拥有 1528L 纯平拓展储物空间。

ROBO-01 探月限定版基于领先的 SEA 浩瀚平台打造，采用高端车型标配的前双叉臂/后多连杆悬架；搭载宁德时代 100kWh 三元锂电池，续航 600+km；前后永磁同步双电机配置，双电机峰值总功率 400kW，动力更强劲，零百加速仅 3.9 秒。

为确保汽车机器人的精致美感和极致品控，集度一直在挑战极限制造工艺水平。量产车车身侧围曲线冲压深度可以做到近 300mm、侧面四门间隙公差及上下均匀度公差被控制±0.5mm 和//0.5mm 左右，超过很多国际一线品牌车型。

同时，集度按照 2021 CNCAP 五星安全标准和 C-IASI（中保研）碰撞实验 GGG 全优碰撞标准开展整车设计，确保整车结构安全。

点到点领航辅助 PPA 具备行业领先可用场景覆盖度

集度重磅发布了一项高阶智能驾驶系统的核心功能——点到点领航辅助 PPA，具备高速域、城市域、泊车域 “三域融通” 的高阶智能驾驶能力。在集度 ROBO-01 交付时，PPA 的可用场景覆盖度将达到国内领先。

目前，集度已经在北京、上海展开高阶智能驾驶的场景泛化，将以业内领先的高效研发节奏，确保正式版 PPA 逐步覆盖全国核心城市。

作为行业首个全栈应用 Apollo 高阶自动驾驶全套能力和安全体系的智能汽车品牌，集度根据用户在更多场景下的高阶智能驾驶需求，将 Apollo 这些能力进行重新集成和开发验证，实现用户用车场景的高阶智能驾驶体验。

Apollo 高阶自动驾驶能力在其 Robotaxi 上已得到广泛验证，拥有超过 3600 万公里的自动驾驶测试里程，数量庞大的 Robotaxi 路测车队在全国 30 多个城市开展真实的道路测试，不断提升自动驾驶系统应对城市复杂道路的能力。

全域全离线语音识别快至 500ms 覆盖车内车外全场景

ROBO-01 探月限定版将首发搭载高通第四代骁龙数字座舱平台——8295 芯片。高通 8295 是首个量产 5nm 制程的车规级芯片，AI 算力 30TOPS，较上一代产品近 8 倍性能提升，支持沉浸式 3D 交互，领跑行业一个代际。

35.6 英寸 6K 超清一体屏，不割裂、不遮挡、不拼接，拥有 95%NTSC 高色域和 10000：1 超高对比度，是最具未来感的 3D 无界一体化大屏。超清一体屏作为整车 AI 感应式交互入口，能够提供最佳的沉浸式 3D 视觉 HMI 和娱乐体验。后排配备 7 英寸交互显示屏，给用户带来第三生活空间的客舱关怀。

全场景、全融合 3D 智能驾驶地图，图示化表达更清晰，车道级导航一目了然，实现静态地图导航和动态感知数据融合，让汽车机器人的感知跑在三维地图上。它是数字世界的底座，也是车内与车外世界的融合呈现。

得益于高通 8295 的超强算力，集度率先在业内实现语音 AI 算法全量本地化，全端侧语音识别速度快至 500ms，端到端语音响应速度在 700ms 内，完全摆脱了对网络信号依赖。即便在隧道、地库、山区等弱网或断网的场景也能流畅交互。

在做到听得准、识别快的同时，最大限度地保护了用户隐私和数据安全，用户声音数据 “不出车”。此外，还支持多用户的并行识别、超长时间全双工交互等能力，可实现车内高频场景全覆盖，以及车外语音交互。

集度自研高阶底层架构 支撑高阶智能驾驶领先一代

高阶智能离不开底层架构的支撑。集度自研的高阶自动驾驶智能化架构 JET（JIDU EVLOVING TECHNOLOGY），融合了电子电气架构 EEA 和 SOA 操作系统，可承载高阶自动驾驶核心功能和 AI 能力，实现全域融通（域间&域内）。

其中，ROBO-01 探月限定版搭载领先的高阶智能驾驶硬件套装，包括双英伟达 Orin X 提供高达 508TOPS 的底层算力驱动，31 个智驾传感器（2 个激光雷达、5 个毫米波雷达、12 个超声波雷达、12 个高清摄像头），可提供 360 度感知。

在 12 个高清摄像头中，有 7 个 800 万像素、4 个 300 万像素、1 个 200 万像素，充分满足不同复杂场景下的视觉感知需求。

另外，基于 JET 集度实现了行业首个 SOA 化舱驾融合，实现算力共享、感知共享、服务共享。在智驾系统失效时，智舱域控制器可接管驾驶，实现安全停车，达到系统级安全冗余；智驾域控制器也可支持智舱的 AI 交互。

探月精神深度融合《三体》刘慈欣获得 004 号车主身份

“无人化” 是智能汽车 3.0 时代的终极目标，集度致力于打造拥有情感和智慧的汽车机器人，以自由移动、自然交流、自我成长为核心产品理念，不断突破科技的边界。

“追逐梦想”、 “勇于探索” 也恰是中国探月精神的核心，集度将把探月精神融入企业的品牌价值主张，加强核心技术自主研发，推动智能汽车前瞻科技的探索和普及，并以航天级严苛标准构筑汽车机器人的产品品质，助力中国智能汽车品牌迈向更高更强。

集度 CEO 夏一平表示，“对于集度而言，作为一个具有智能化基因的品牌，探月是浪漫的梦想，是科技的顶点。对于探月而言，集度是科技应用先锋，加速顶尖科技服务大众。探索者从来不会孤单，只要坚持在做对的事情。”

中国探月工程月球探测器副总设计师贾阳表示，“集度 ROBO-01 探月限定版对自动驾驶技术的探索应用是具备领先性的，相信在未来，集度和探月工程在 ‘天上’ 和 ‘地上’ 的自动驾驶领域将有更加长远深入的技术合作。”

发布会上，“中国科幻第一人” 刘慈欣与集度一同发布《人类自动驾驶宣言》，并获得 ROBO-01 探月限定版 004 号车主身份。他凭借著名小说《三体》描绘了宇宙尖端科技，改变了科幻文学定义，这与集度凭借 “三自” 产品理念重新定义汽车机器人新物种的创新精神高度契合。

售价 39.98 万元，专属权益拉满，追加 1000 台

ROBO-01 探月限定版售价 39.98 万元，并拥有丰富的、终身相随的专属权益，是汽车行业少有的满格特权。

尤其是高阶智能驾驶包，不仅终身免费，而且 “跟人不跟车”，即便在车辆置换时依然能够享受免费使用，未来将逐步实现增购、租借等跨车使用场景。中国探月太空兔数字藏品限量发售 8295 枚，可享受随机 2 倍或 5 倍订金膨胀。此外，ROBO-01 探月限定版用户还有机会现场观摩中国航天领域国家级任务火箭发射。

【详细权益如下：】

– 探月专属权益：探月兔专属数字藏品、探月定制交付礼盒、科技/航天系列主题活动；

– 终身高阶智驾：终身免费高阶智能驾驶包全球首发；

– 终身无忧充电：终身免费充电、免费家用充电桩及安装；

– 终身车辆质保：终身三电质保、终身整车质保；

– 贴心服务：终身免费道路救援、终身免费车联网流量、集度私人管家 1 对 1 沟通；

– 优先提车：以预订金支付时间为序优先提车；

今年 9 月，集度 ROBO-01 探月限定版面向私域用户启动 “首席体验官计划”，首批 1000 个席位已锁定。发布会上，夏一平宣布，ROBO-01 探月限定版再度追加 1000 个首席体验官席位，并享受同等专属权益。

集度 ROBO-01 探月限定版将于 2023 年开启交付，其普通量产版也将很快亮相。集度第二款汽车机器人的外观设计，计划将在 2022 年广州车展期间发布。