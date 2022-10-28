为实现专业机动性脱碳这一使命，雷诺卡车与总部位于里昂的电动货运自行车制造商 Kleuster 合作，加快 Freegônes 电动货运自行车的生产和分销。这些货运自行车将在雷诺卡车 Vénissieux 工业基地的中心组装，并通过制造商的欧洲网络进行分销。通过这种合作关系，雷诺卡车正在为其电动汽车系列增加最后一英里交付解决方案。

随着低排放区 (LEZ) 的扩大、对最后一英里交付的需求旺盛以及环境意识的提高，敏捷和低碳交通显然是城市地区的未来。为了满足这一紧迫需求，Kleuster 于 8 年前推出了其开创性的 Freegônes 专业电动货运自行车。

雷诺卡车同样致力于开发低碳运输模式。该制造商正在逐步为在城市运营的客户实现其车辆系列的电气化。为响应城市物流的需求，雷诺卡车与 Kleuster 合作，在其 Vénissieux 工厂生产 Freegônes，从而进入自行车物流领域。这些电动货运自行车现在通过法国雷诺卡车网络销售，并从 2023 年开始在其欧洲网络销售。

Freegônes 不仅可以进入道路、自行车道、步行区和 LEZ，而且它们的小尺寸和敏捷性意味着它们可以尽可能靠近送货地点，因此也可以靠近客户。凭借其 80 公里的续航里程，这款电动货运自行车比多功能车更具生产力，并且由于其较低的运输成本而更具成本效益。

Freegônes 建立在单一车身底盘上，是市场上唯一提供 5 个模块（干燥箱、冷藏箱、食品服务、平板箱和垃圾箱）的货运自行车，每个模块都有其特定的功能。Freegônes 干货箱具有无与伦比的承载能力（350 公斤有效载荷和 2 立方米的有效容积），而 Freegônes 冷藏箱是唯一一款提供经 ATP 批准的温度控制范围为 -25°C 至 +4°C 的电动货运自行车。垃圾车是唯一可以在 20 秒内自动卸载到自卸卡车或集装箱中的电动货运自行车。

这种模块化使这款电动货运自行车非常适合各种用途，从收集或运送包裹或杂货、快递服务、手工艺品贸易、废物收集、绿地维护和食品行业。

“雷诺卡车是支持 Kleuster 发展的理想合作伙伴。两家公司都致力于在人口密集的环境中提供最佳的城市交通解决方案。Kleuster 创始人兼首席执行官 Gérard Têtu 表示，与雷诺卡车的合作对我们的公司都有利，并有助于实现环境目标，同时也满足我们当前和潜在客户的需求。