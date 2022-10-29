欧盟的三个关键机构——行政机构、议会和所有成员国——已就一项计划达成一致，从 2035 年起有效禁止销售新的内燃机动力汽车，仅允许零排放汽车用于作为 “Fit for 55” 战略的一部分，旨在应对气候变化的影响。

该计划于 2021 年 7 月首次公布，经过多轮谈判，于 2022 年 6 月获得成员国批准。截至今天，它已得到欧盟的正式同意。因此，到 2035 年，汽车制造商将被迫从其欧洲产品阵容中放弃所有汽油、柴油、混合动力和插电式混合动力车型。法拉利和兰博基尼等小批量制造商推迟了一年。

除了 2035 年的零排放目标外，到 2030 年，所有汽车制造商必须将新车的二氧化碳排放量比 2021 年的水平减少 55%（高于之前的 37.5% 的减排目标）。据运输与环境组织称，汽车和轻型商用车占当今欧洲所有温室气体排放量的 16%。

许多人希望（E-Fuels 指的是可以将水电解生成的 H2 和 CO2 通过催化反应进而合成的一种液体碳氢链燃料）能够延长内燃机的生命周期，但这些类型的车辆确实会从废气中产生排放，即使有其他方法可以抵消它们以实现零碳足迹。目前，唯一符合零排放尾气规则的动力系统是电池驱动的电动汽车和燃料电池驱动的电动汽车。尽管如此，成员国还是有一项不具约束力的提案，呼吁欧盟委员会允许在 2035 年之后注册使用碳中和燃料的车辆。

欧洲是最重要的汽车市场之一，因此欧盟的决定将产生全球影响。汽车制造商将需要继续大力投资电动汽车，以加快电气化进程。这意味着其他排放法规不太严格的地区可用于开发内燃机的资金将减少。承诺到 2035 年或更早在欧洲停止提供燃油动力汽车的公司包括大众、Stellantis、福特和捷豹路虎。

正如《欧洲汽车新闻》报道的那样，欧盟气候行动政策专员弗兰斯·蒂默曼斯 (Frans Timmermans) 表示：“随着越来越多且价格越来越便宜的电动汽车进入市场，欧洲汽车制造商已经证明他们已经准备好迎接挑战。这种变化在过去几年中发生的速度是惊人的”。达成协议后，蒂默曼斯在推特上写道：“我们达成了协议！第一个 #Fitfor55 协议是关于二氧化碳汽车标准的”，并补充说 “欧盟汽车行业已经准备好，消费者渴望接受零排放的机动性。所以让我们全速前进！”。

ACEA 总裁兼宝马首席执行官 Oliver Zipse 表示：“我们现在渴望看到对实现这一目标至关重要的框架条件反映在欧盟政策中。其中包括丰富的可再生能源、无缝的私人和公共充电基础设施网络以及原材料的获取”。

这项雄心勃勃的决定确实引起了一些强烈反对，许多人担心欧洲人会继续驾驶他们的旧车和污染更严重的汽车，而买不起新的电动汽车。其他人则批评该计划在汽车生产过程中不处理排放问题，与内燃机汽车相比，电动汽车的排放量可能更大。作为 “Fit for 55” 战略的一部分，欧洲希望到 2030 年将温室气体排放量减少 55%。