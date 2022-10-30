BP 计划建立bp pulse Gigahub 网络，这是一系列大型电动汽车快速充电中心，旨在为美国机场附近的叫车和出租车车队提供服务，还可以覆盖全国各地的需求地点。第一个计划地点将与赫兹合作在洛杉矶国际机场 (LAX) 附近建造，部分资金来自加州能源委员会 (CEC) 的拨款。

CEC 将提供 200 万美元的赠款来支持 LAX 附近的拟议项目，并将让 bp pulse 领导充电基础设施的安装和管理，包括使用其专有的 “Omega” 充电管理软件来优化充电成本 bp pulse Gigahub 站点将位于洛杉矶国际机场附近的 Hertz 站点之一。