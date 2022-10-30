BP 计划建立bp pulse Gigahub 网络，这是一系列大型电动汽车快速充电中心，旨在为美国机场附近的叫车和出租车车队提供服务，还可以覆盖全国各地的需求地点。第一个计划地点将与赫兹合作在洛杉矶国际机场 (LAX) 附近建造，部分资金来自加州能源委员会 (CEC) 的拨款。
CEC 将提供 200 万美元的赠款来支持 LAX 附近的拟议项目，并将让 bp pulse 领导充电基础设施的安装和管理，包括使用其专有的 “Omega” 充电管理软件来优化充电成本 bp pulse Gigahub 站点将位于洛杉矶国际机场附近的 Hertz 站点之一。
越来越多的网约车和出租车车队正在做出大胆的电气化承诺。要成功做到这一点，他们将需要获得可靠的电动汽车充电。我们的 Gigahub 网络将为全国各地机场的司机提供便捷且成本优化的充电体验。
我们的目标是为 Hertz 客户提供全国性的充电桩网络，让租用电动汽车的体验变得便捷和无缝。拼车司机对出行领域至关重要，迄今为止，已有超过 25,000 名优步司机通过 Hertz 租用了电动汽车。我们很高兴与 bp pulse 合作，为赫兹在洛杉矶国际机场附近的一个重要地点的司机提供这个充电中心。而这仅仅是个开始。
Gigahub 网络的开发是 bp pulse 致力于使电动交通的采用变得简单、可靠且具有成本效益的一部分。在全球范围内，bp 的目标是到 2030 年将其充电桩网络扩大到 100,000 个。最近，bp pulse 和 Hertz宣布了一项谅解备忘录，将在北美的 Hertz 地点建设充电基础设施。
CEC 的赠款是加州清洁交通计划的可靠按需交通服务收费计划的一部分。该计划旨在减轻洛杉矶交通空间中大量网约车渗透对环境的影响。
加州网约车车队使用的车辆占车辆总数的 2.5%，但消耗了所有公共快速充电的 30%。加州能源委员会很自豪能够与赫兹合作，在洛杉矶国际机场附近通过 bp pulse 支持 Gigahub 网络等项目，这两家运输巨头正在共同努力帮助网约车和租赁车队实现电气化并减少社区污染。
当高里程驾驶员改用电动汽车时，与普通车主相比，他们可以实现高达四倍的排放效益。但我们也从司机那里了解到，充电可用性是进行转换时的一个关键问题。bp pulse、赫兹和加州能源委员会在洛杉矶国际机场等高里程司机最需要的地点附近建立充电解决方案的领导力，对于解决这一障碍和实现最大排放效益至关重要。