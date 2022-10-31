作为全球最大的商用车市场，中国的发展对全球趋势产生着实实在在的影响，国内轻型商用车领域的最新消息不断涌现。过去两年，中国轻型商用车的电动汽车份额从不到 1% 增加到 10%，并且没有放缓的迹象，这个比例还在不断增长。

全球电动商用车市场规模预计将从 2022 年的 35.3 万辆增长到 2030 年的 314.4 万辆，复合年增长率为 31.4%。这其中，纯电动卡车被视作全新的风口。据彭博社报道，政策支持、多种可用模式以及充电基础设施投资的大规模增加共同推动了市场的腾飞。他们还指出，所有电动乘用车也都显示出巨大的增长迹象，占据了 22% 的市场份额并稳步增长。

在过去的两年里，中国一直在尝试确定经济、技术和政策杠杆的正确组合，以推动零排放汽车在商业领域的广泛采用，以及标志着这种广泛采用开始的临界点，现在可能已经到了。尽管业内广泛认为氢燃料电池是降低商用车行业排放的长期解决方案，但来自中国的数据似乎表明，纯电动汽车在替代燃料汽车中占有很大份额。

即使是长途运输，由于里程限制和充电时间，长期以来被认为对电动汽车来说难以破解，但由于对建立电池更换设施的广泛承诺，现在电动汽车可能会在中国占据更大的份额。数据显示，在过去一年中，该国设立的电池更换站数量增加了 318%，以协助部署计划中的 34,000 辆配备可更换电池的电动货车和卡车的车队。

这一切都在全球范围内产生影响，因为它似乎表明，认为商用车需求将在中期内保持化石燃料需求稳定增长的传统观点可能需要修正。BNEF 的 2022 年道路燃料展望预测，全球道路运输对石油的需求将在 2027 年达到顶峰，但如果中国的情况继续下去（并在其他市场复制），这可能会更快发生。

另外，吉利新能源商用车集团旗下品牌远程宣布完成 Pre-A 轮融资，融资金额超 3 亿美元。据悉，远程建立了中国最大的新能源商用车研究院，专注于全品系商用车新能源和智能化技术开发，并先后打造了绿色慧联、万物友好和阳光铭岛三大市场生态平台，共同完善智慧绿色运力服务网。通过 8 年多坚持 “以研发为先导，以创新商业模式为基础” 的投资发展，远程在新能源商用车领域已经逐步形成行业头部地位。今年 9 月，远程新能源商用车总体销量实现月度销量 “五连冠”。细分领域，远程新能源物流车保持强势表现，同比增长 259%，市占率达 19.58%，市场头部地位进一步提升。今年 1-9 月，远程新能源商用车总体累计销量位居行业第一。

根据国家提出的 2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80% 的要求，意味着全国将会产生 1100 万台的新能源商用车型替换市场，按照 80% 的替换标准，也意味着至少 880 万辆新能源商用车的市场需求。

在中国市场，比亚迪作为作为国内最早投入新能源卡车研发的企业之一，同样走在了示范运营的前列，合作大客户包括 DHL、UPS、国家电网、中国邮政、顺丰、地上铁、华为、百威、宜家等知名企业合作，已累计在多个行业与配送领域树立了纯电动物流车大规模商业运营的样本。当前，包括食品、快消品、商超、邮政、物流等各行业巨头纷纷加速了绿色低碳运输物流链建设，全球纯电动卡车市场风口已至。而比亚迪已经从港口和码头、大型物流园、工厂、工地等等早期封闭和短途运输场景，率先驶入了城市配送、跨城市物流等等运输大市场，走在全球绿色物流运输的风口之上。

根据数据报告，预计到 2050 年，若欧盟境内卡车放弃柴油发动机而转用电动和氢动力，可减少达 110 亿桶的石油消耗，相当于欧盟两年多的进口量。据石油输出国组织（OPEC“欧佩克”）统计，全球平均每天共消耗石油约 1 亿桶（1 桶石油相当于 0.137 吨或 137 公斤），也就是 1370 万吨，一年的消耗总量更是高达近 50 亿吨。中国作为世界上第二大经济体和石油消耗大国，如果在消耗量巨大的卡车领域进行缩减，对于全球石油消耗是个极大的缩减，让我们拭目以待。