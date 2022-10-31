现代将于 11 月 9 日欧洲中部时间上午 10 点在德国、英国、法国、挪威和荷兰开放预购，限量第一版 2,500 辆配备 77.4 kWh 电池的 Ioniq 6。该车型的交付计划在 2023 年 3 月至 2023 年 4 月之间进行。目前尚不清楚电动轿车在中国区域的售价多少，但是，现代已经传达了英国市场的价格：那里是 Ioniq 6 第一版售价 54,995 英镑（约合 63,430 欧元）。

现代指出，确切的预订过程可能因国家/地区而异——因此，有兴趣的各方应访问其当地的现代网站以获取更多信息。在 “先到先得” 的基础上，每位客户只能预订一辆车。

从技术上讲，第一版并不是续航里程最长的车型——大电池和后轮驱动的组合达到了 614 公里的 WLTP 续航里程。相反，现代选择了最强大的型号，即 225 kW 全轮驱动，用于特殊车型。

作为第一版，Ioniq 6 将在内部和外部具有许多独立的设计元素。20 英寸轮毂采用哑光黑色，前部、后部和侧面饰有亮黑色饰条，以及黑色铝制亮黑色镜盖和品牌标志。

在油漆方面，有兴趣的人可以选择多种颜色，包括 Biophilic Blue Pearl、Serenity White Pearl、Nocturne Grey Metallic 和 Gravity Gold Matte。正如 Prophecy 研究中所展示的那样，在内部，将有混合皮革和灰色格子䘦织物的座椅。

此外，基于 E-GMP 的第一款车型 Ioniq 5 的发售，最初只有限量的特殊车型。Ioniq 5“Project 45” 仅限于 3,000 台——在一周内，当时有 236,000 名相关客户注册。