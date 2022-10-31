合创汽车首款轿跑车型，纯电智能潮跑—— A06 正式开启大定。此次大定，合创汽车共发布了 3 个版本：前驱 550A、630C 以及四驱性能版，补贴后的价格区间为 18-27 万元，预计将于年内上市交付。

合创 A06 是首款基于 H-GEA 合创全球纯电架构打造的车型，为用户提供前置前驱和双电机四驱两种驱动布局，兼具纯电舒适与性能。其中，前驱 550A 版本补贴后预售价 18 万元，搭载最大功率为 135kW 的电机以及容量为 63kW.h 三元锂电池包，CLTC 标准续航里程达 550km；前驱 630C 版本 CLTC 标准续航里程高达 630KM，搭载容量为 71kW.h 的三元锂电池包，最大功率 160kW 电机，百公里加速在 7 秒以内，补贴后预售价为 20 万元；四驱性能版搭载前后双电机，最大总输出功率为 340kW、峰值扭矩达 534N.m, 3.7 秒破百，带来赛车级的性能体验。

倾心设计成就超低风阻 动态首试诠释极致操控

作为赛道、街道无缝切换的潮智装备，合创 A06 运用了全新矢量美学设计语言，融入国潮艺术理念，缔造 0.217Cd 超低风阻系数的流畅车身。A06 犀利的 ” 刀锋剑面 ” 前脸，饱满的运动宽体尾部，让人一见倾心，完美演绎新世代轿跑姿态。不止于 ” 高颜值 “，合创 A06 还拥有 4965mm 的车长和 2850mm 超长轴距，更将车内纵向和垂向空间分别扩展至 1841mm 和 1243mm，搭配 1.7㎡的低辐射全景天幕，为用户提供了拒绝 ” 小板凳 ” 坐姿的大尺寸宽适空间。

大定直播现场，最受关注的合创 A06 全球动态首试也正式揭开面纱，由流量 IP《玩车报告》的神秘赛车手带来深度驾控体验直播，以第三方车手视角、纯粹客观的评测，让用户直呼过瘾。当天试驾的车型是 630C 版本，合创 A06 凭借高效三合一扁线电机的强劲动力输出，以及 50：50 黄金轴荷比、1640mm 超宽轮距、后五连杆独立悬架以及超低风阻系数等出色车身调教，让整车在静止和动态加速、极限绕桩、高速制动等各环节都取得优异成绩，运动操控的硬实力展现得淋漓尽致，获得《玩车报告》主持的一致好评。

H-VIP2.0 进阶升级 筑造贴心安全的移动智能空间

合创 A06 是首款搭载合创自研的 H-VIP2.0 智驾互联系统的车型，核心理念通过服务找人，对车辆的性能提升、智慧充电、智能透气、电池健康分析、故障预警等智能化服务实现自动推送。新车全系配备高通 8155 芯片，拥有 ” 至强大脑 ” 的合创 A06，在人机交互体验直播实测中，让直播嘉宾著名主持人钟鸿飞以及《玩车报告》主持人珠珠都赞不绝口。

合创 A06 搭载全新自研的车机系统 HI-OS，带来 3 秒极速开机体验。同时，全新车载智慧语音助手 ” 小智 ” 拥有行业领先的毫秒级响应，还能根据地域、时间、天气、用户的喜好等大数据以及传感器的协同，让车机 UI 界面伴随场景的变化而变化，还拥有视线唤醒、唇动识别、手势控制、疲劳驾驶提醒等多种智能黑科技，让驾驶员时刻享受轻松愉悦的智控体验，配合 14.6 英寸高清中控大屏，为用户打造可游戏、追剧、K 歌的数字感私享娱乐空间。

除了焕新而至的 H-VIP 2.0 智驾互联系统，合创 A06 还十分安全，对用户呵护备至。得益于 H-GEA 合创全球纯电架构优势，A06 使用 ” 环环相扣 ” 五星极致安全车身结构，高强度钢占比超过 65%，热成型钢应用比例高达 20%，柱碰性能提升 78%，乘员生存空间提升 52%。在电池安全方面，合创 A06 搭载定制高热耐受性电芯和陶瓷隔热技术保护，通过自研的 BMS 核心算法配合大数据预警模型，可实现电池状态精准预测、制定全场景温控策略，为用户提供全天候 6 重安全监控与防护。

此外，合创 A06 搭载了具备 22 项高阶功能的 L2.5+ HYCAN PILOT 智能驾驶辅助系统，以及自研的 SPA2.5 智能泊车系统，轻松实现平地与立体车库两种智能泊车模式。A06 还为用户打造了落瀑式无感风幕，还能通过温度管理系统实现智能透气调节，如夏日高温充电末期时，空调会自动调至舒适温度，上车即刻清新凉爽，带来贴心、安心的用车体验。

尊享好礼诚意满满 赶快解锁潮跑体验

合创 A06 的大定权益也随着直播公布，用户在 ” 合创汽车 “APP 或 “HYCAN 合创 ” 小程序就下定意向金，即可享受等多重礼遇：

” 潮享惊喜礼 “，前 2000 名大定用户，可以获得 5000 元意向金抵扣 10000 元尾款的超划算订金膨胀权益。预售用户限时享受终身免费电池健康检查，让你绝无用车后顾之忧；

” 潮享品质礼 “，A06 大定用户免费享有专属充电桩、终身三电质保、终身免费道路救援、终身免费基础流量、终身 OTA 服务、整车超长质保、专属多对一服务团队诸多尊享限时福利，买得开心，用得安心；

” 超值焕新礼 “，大定用户还可最高享受 7000 元金融贴息支持、3000 元增换购支持，还有 “0 首付 “、”0 息贷 “、”0 月供 ” 等多种金融政策可以选择，零压力把 A06 开回家。

合创 A06 在开启大定的同时，也会陆续现身全国各大合创汽车体验店，让用户深度感受 A06 带来的潮跑温度。依托灵活、高效的全域智慧新零售运营模式，合创汽车目前已在全国 134 个城市建成 241 家线下店，为用户提供便捷的看车、购车、用车体验，感受新一代纯电智能潮跑的不凡魅力。