“没有什么比咖啡更 ‘印尼’ 的了。”

尽管身为一个喝茶大国，对印尼来说，咖啡却也在成为当地消费者的一种主流选择，并从中不断为这一行业创造出巨大机遇。如我们所见，作为这一领域的消费规模在过去十余年间翻倍增长的体现之一，去年，我们得以见证了当地咖啡领域中里程碑时刻——咖啡连锁品牌 Kopi Kenangan 的出现。本次，随着 Jago 的视角，我们也将再次从创业领域中感受这种独特的印尼文化。

动点出海获悉，印尼咖啡初创品牌 Jago 于近日宣布，已经获得了一笔 220 万美元的 Pre-A 轮融资。这笔融资由 Intudo Ventures 和 BEENEXT（也是其 Pre-seed 轮融资的提供者之一）联合领投，Cyber Agent Capital 及 Arkblu Capital 参投。据 Jago 透露，本次融资得到了超额认购。

Jago 成立于 2020 年，由咖啡连锁品牌 Common Grounds 联合创始人 Yoshua Tanu 和其前身为 Gojek 产品副总职位的亲属 Christopher Oentojo 联合创立。与多数以门店为营业场景的咖啡连锁品牌不同，Jago 是一个在电动推车上的经营的 “移动” 咖啡品牌。而作为这种移动咖啡摊点的优势，Jago 曾表示，在印尼，开设一家新咖啡馆（包括租金和装修）的花销大概在 8 亿印尼盾左右（约合 37.4 万人民币），并且开店的选址也会受到一定的限制。基于其电动推车，这种开店成本可以下降到 2500 美元左右（约合 1.8 万人民币）。此外，在运营方面，Jaro 也强调称，除了能够降低水电费用的花销，这种模式并且公司还能进一步降低管理成本——推车的骑手也兼具了咖啡调配师的角色，每位骑手每天只需卖出几杯即可实现收支平衡。

据介绍，Jago 每 “辆” 摊点（集成了取货与送货功能，另外也包含冰箱功能）的覆盖半径为 1 到 2 公里之间，主要在雅加达的居民区和商业区活动，其咖啡及相关饮品（也有茶饮）基于其现场随取随走和 App 下单方式进行售卖，每杯现磨咖啡的价格为 8000 印尼盾起（约合 3.74 元人民币，按照今日汇率）。

针对这笔资金的用途，Jago 表示接下来将进一步扩大公司规模，这包括招聘更多员工以及将移动咖啡摊点的数量提升到 200 辆，从而覆盖到雅加达内的 20+个地区。

值得一提的是，在本次融资中，Jago 的两位领投方是这么评论这家公司的：Intudo Ventures 指出，“没有什么能比咖啡更 ‘印尼’ 了。Jaro 代表了印尼消费者在居家或者出行时刻享用咖啡的一种新型模式——在便利性上优于传统咖啡店，在质量方面胜过速溶咖啡和预制咖啡···”BEENEXT 则表示，“Jaro 正在利用其基础设施定义（咖啡）零售的最后一公里···”

根据声明，Jago 表示，其愿景是让任何人、在任何地方时都能获得优质且负担得起的咖啡。