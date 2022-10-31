汽车供应商麦格纳国际正在投资 5 亿美元在美国密歇根州新建两个生产基地并扩建现有工厂。eMobility 组件的一个重要客户是通用汽车。

该公司正在扩大其在圣克莱尔（电池外壳）的工厂，并在谢尔比镇（动力总成）和底特律（座椅）开设新工厂。根据最新公告，Magna Electric Vehicle Structures 的 St. Clair 工厂于 2021 年开业，目前 “向一家全球汽车制造商” 供应钢制电池盒。

2021 年，供应商在谈到其电池外壳客户时更加直言不讳。当时的一份备忘录称，它正在为 GMC Hummer EV 制造电池盒。由于通用汽车不仅增加了悍马 EV 的产量，而且还宣布了另外两款基于 Ultium 平台的电动皮卡，雪佛兰 Silverado EV 和 GMC Sierra EV（两者都在密歇根州制造），因此需求对于电池盒自然是越来越多。麦格纳表示，预计将创造 920 个新工作岗位的扩张计划将于 2023 年第四季度投入运营。

位于谢尔比镇的新工厂将为一家全球汽车制造商的电动汽车生产电池支持部件，预计将于 2023 年 3 月投产，员工人数将超过 155 人。目前尚不清楚这是否也将是通用汽车和电动皮卡的生产。

连同新的底特律座椅框架、装饰和泡沫组件工厂，麦格纳计划在密歇根州创造 1,500 多个新工作岗位。“凭借我们在产品领域无与伦比的能力，我们将继续与客户合作，帮助他们满足移动需求，” 首席营销和销售官 Eric Wilds 说。“我们很高兴能够为密歇根州带来新的业务、更多的投资和更多的就业机会，我们感谢州政府的支持。”