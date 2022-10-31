科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.10.24-2022.10.30）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在上周数量不多的发文中，“市场下行，未来可期” 这几个字成为了其中最为常见的身影。

一方面是针对东南亚的数字经济。如文章所述，作为对当下不甚乐观的经济环境的一种体现，在 “数字十年” 的第二年，东南亚在今年的数字经济的规模较 21 年 “仅” 将呈现出 20% 的增幅。作为对比，其上年较 20 年的增幅则达到了 38%——而这才只是东南亚 “数字十年” 开始发力的第一年。

（同样的，紧接着这一数据，作为另一种潜在的可能体现，如笔者发现，对东南亚数字经济做出预测的调研机构们也相对小幅地下调了其预测数字。但这里就不过多赘述了，毕竟预测数据本身也是一种动态的过程，下行在这一点上并不是多么能够成立。）

另一方面则是体现在移动营销领域。如 AppsFlyer 提供的数据，与今年一季度相比，全球 App 移动营销的平均预算在二季度期间环比下降了 12%，并且这种下行同样是过去 “前所未有” 的——在过去，这种下滑的原因更多会是内在因素。比如行业内因为 ATT 框架对 iOS 的影响，这时很多 iOS 的预算会转移到 Android 端。所以这会是一端下滑另一端上升。“然而在今年的 Q2，由于外部经济因素的影响，两端都呈现出了下滑···”

这时，基于这两则缩影，尽管它们之间并不一定存在着什么必然的关联，我们却也能在其中感受到一种相对意外的变化。当然，对于这种意料之外的变化而言，除了带来足够深刻的问题，需要为之做出怎样的新准备却也在从中催生出一些新的机遇，比如调研机构就推进东南亚数字经济发展提出的包容性发展建议，以及移动营销领域中自有媒体平台规模的增长。也或者从某种角度上来说，期待本身就是一种动态制衡的产物，而不应该只是一种片面的现象。

以上是笔者对上周内容的一些思考。好了话不多说，让我们进入本次正题。

新加坡数字信任产业规模有望在 5 年后达到 48 亿新元，实现 200% 增幅：根据新加坡科技产业贸易协会 SGTech 日前发布的一份白皮书报告预测，在截至 2027 年的未来 5 年内，新加坡数字信任（digital trust）产业的规模有望从当下的 17 亿新元（约合 87 亿人民币）增长至 48 亿新元（约合 246 亿人民币），实现近 200% 的增幅。

报告表示，作为这一预期产生的背景，长期以来，新加坡基于其信任基础为自身在全球商业、航运、航空、金融以及服务行业方面确立了重要地位。因此，在面对数字领域时，新加坡可以基于这种基础来营造自身的数字信任，从而为自己带来相应的竞争优势。

Toku 获得 500 万美元增投：Toku 成立于 2018 年，主要通过云技术解决方案帮助企业完成通信业务的数字化转型。具体而言，Toku 称，客户可以将其解决方案轻易集成到应用程序或者网站当中，从而为消费者提供一键呼叫服务，并且在这个过程中以虚拟号码的形式对通话双方的号码信息进行保护。此外，Toku 也会基于一些通话行为向客户企业提供用户情绪的分析数据，以帮助企业在后续提升与客户用户的沟通体验。

据悉，Toku 已获得当地的电信牌照，其虚拟号码的数量规模占据了新加坡总虚拟号码数量 60% 以上。

“数字十年” 第二年，东南亚数字经济 GMV 正向 2000 亿美元规模迈进：动点出海获悉，谷歌、淡马锡、贝恩三家机构已于近日联合发布了今年份的东南亚数字经济报告《E-Conomy SEA 2022》。根据报告，东南亚数字经济的 GMV 规模有望在今年接近 2000 亿美元，而这一数字将比此前的预期提早 3 年。

报告表示，尽管当下正处于相对下行的经济状态，东南亚 2022 年的数字经济规模较上年仍呈现出了 20% 的增幅。作为对比，该地区在 2021 年的数字经济较 20 年呈现出了 38% 的增幅，规模为 1610 亿美元（报告在去年预测这一数字为 1740 亿美元）。此外，报告也强调称，如果拿今年的预期规模同 19 年时的 102 亿美元相比，其增幅将达到 100% 的比例。

值得一提的是，笔者也发现，在本次报告中，三家机构也相应地对此前的 “数字十年” 预期数字进行了一定的调整。与去年的报告相比，东南亚在 2025 年和 2030 年的预期数字经济规模已从 3630 亿美元和 7000-1 万亿美元分别调整至了 3300 亿美元和 6000-1 万亿美元。

王玮博士：从市场下行到未来可期，移动营销人员应该如何在变局之中大浪淘金：自苹果 ATT 框架正式上线后，无论是行业的格局秩序还是营销人员的投放策略，移动营销领域中正在发生着一场持续且深远的变化。然而，除了这种行业内部因素，今年上半年期间，在经济下行与新冠疫情后市场降温等一系列宏观因素的影响下，这一领域中的变化也呈现出了更多的表现。

近日，全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 发布了其第 15 版的《广告平台综合表现报告》。在媒体沟通上，AppsFlyer 大中华区总经理王玮博士基于报告所记录的移动广告行业在今年前六个月的数据表现对这一行业的发展现状进行了解读和展望。其中，“市场下行，未来可期” 成为了本次报告的主旨所在。