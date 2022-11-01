2022 年 11 月 1 日，红布林宣布已获转转集团战略投资 1 亿美金。据悉，红布林此番完成的 C 轮融资是循环时尚行业单笔最大规模融资。本轮融资由光源资本担任独家财务顾问。

本次获得融资的红布林是国内用户规模最大的循环时尚生活方式平台。依托于供应链+标准化的服务体系，红布林平台能让全品类、2000+时尚品牌轻松实现循环。在循环时尚行业中，其用户规模和整体服务能力始终保持在行业第一的位置。

日前，《2022 中国循环时尚产业创新研究报告》首次把循环时尚定义为一个独立产业。报告显示，预期至 2025 年，循环时尚产业规模将超千亿。在十四五国家提出循环经济发展规划大背景下，循环时尚市场拥有巨大的想象空间。一方面，消费人口的更迭让循环时尚可供交易的品类不断增加；另一方面，平台的基础设施如检测、技术、服务的快速发展让交易成本大幅降低。因此，像红布林这样通过自我进化，提供高标准服务的平台自然而然受到消费者和资本市场的 “追捧”。

据了解，红布林最近在端内上线了碳减排核算功能，通过计算交易所产生的减碳数值，实现用户环保贡献值的可视化。这是循环时尚赛道首个上线 “减碳功能” 的平台，红布林以实际行动践行了环保减碳的发展理念。

前不久，红布林发布了自成立以来最大的一次系统升级，其中包含视觉整体升级、鉴定服务升级、用户体验升级等方面。本次升级通过在用户体验、流程操作、鉴定溯源等全方位的提升，进一步巩固红布林的行业领先地位。

据悉，转转集团是从 “循环经济” 的产业发展逻辑出发，推动完成本次投资。近年来，大众消费观念的变化，让循环经济赛道成为一个新 “风口”。转转集团 CEO 黄炜表示，女性时尚和奢侈品的二手转卖市场巨大，是很多国家二手流转市场中最大的品类；最近一年，让时尚变得更可持续也已成为一项全球共识。“红布林是最大的、独立的循环时尚品牌，我们非常珍惜和赏识红布林的品牌沉淀。” 黄炜表示，跟转转一样，红布林也是有服务的 C2B2C 模式，彼此有很多的共同理念。

此次合作后，二手时尚商品的引入会让转转平台的品类更加丰富。黄炜表示，大力促进时尚商品及服务在买家和卖家端的全方位整合，也让转转即将具备更多品牌和品类的循环处置能力。“我们将充分利用转转平台积累的价格算法技术和上门履约能力，助力时尚品类更快走向可持续、绿色发展。”

据了解，转转集团是闲置物品交易领域龙头企业，业务覆盖手机、3C 数码、图书、服装鞋帽、母婴用品、家具家电、潮流奢品等数十个交易品类，以 C2B2C 模式为主。今年 5 月转转集团宣布转型为循环经济产业公司，致力于打造数字化的履约服务平台；通过本次投资携手红布林，将有助于推动产业链不断完善，为倡导绿色消费、助力循环经济发展做出更多贡献。

红布林创始人徐薇曾公开表示，“在陪伴用户一路成长，自由探索品质生活使命的驱动下，红布林将朝着最受用户信赖的循环时尚生活方式品牌方向不断进化。” 这次成功融资也意味着资本市场对红布林一直坚持的目标的认可。光源资本执行董事娄洋表示：本次交易背后是红布林团队多年以来不断能力升级的体现，也再次印证了二手循环市场的独有韧性和发展潜力。

据悉，曾就读于北京大学、取得牛津大学硕士学位的徐薇，在移动互联网和新消费经济兴起的元年加入风险投资行业，在积累多年市场研究和早期企业投资经验后，于 2017 年创办了红布林品牌。信奉 “长期主义” 的徐薇坚定地认为，红布林将会带领用户一起走向一种更负责任的、可持续的生活态度和生活方式。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。