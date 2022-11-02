日本公司松下计划于 2022 年 11 月在美国堪萨斯州开工建设新电池工厂。这将是松下继在内华达州联合运营的 Gigafactory 1 之后在美国的第二家电动汽车电池工厂与特斯拉。

众所周知，松下将在堪萨斯州建电池厂：7 月，松下公司和该州的经济发展机构宣布，电池制造商已在德索托确定了工厂建设用地，而堪萨斯州已批准了松下提交的国家奖励申请。然而，当时只有 “美国电动汽车电池工厂” 的说法——松下当时没有提供任何关于生产的进一步细节。

详细信息现在可在当前公告中获得：堪萨斯州的新工厂最初将生产 2170 格式的电池。计划于 2025 年 3 月底开始量产，初期年产能为 30GWh。这将扩大松下在美国的 2170 生产能力，因为这种圆形电池格式也在 Gigafactory 1 中生产。但是，尚不清楚来自堪萨斯州的 2170 电池是否也适用于特斯拉并且内部具有相同的电池化学成分。2170 圆形电池在其他电动汽车应用中也很普遍。

松下没有在新闻稿中证实这一点，但关于特斯拉和堪萨斯工厂的其他传闻已经流传了一段时间：松下未来也可以在那里为特斯拉生产新的 4680 电池。日本目前正在进行试生产；计划从 2023 年 3 月开始在那里进行批量生产，根据该公司早些时候的公告，将搬迁到北美——新工厂自然会为此而努力。