特斯拉希望提高其在格伦海德的产能，并已开始准备下一个扩张阶段。自周五以来，已为扩建清理了 70 公顷的松林。据报道，许可已经获得批准。特斯拉正在为扩展本身准备申请。

根据德国出版物 Märkische Oderzeitung 的一份报告，扩建涉及该物业北部的 70 公顷。该报引用了特斯拉向格伦海德市政府提供的信息。与此同时，勃兰登堡州政府也确认了工厂的扩建。勃兰登堡州经济事务部长 Jörg Steinbach 在推特上表示，他很高兴 “特斯拉正在向前发展”。

据该报报道，目前的发展计划仍涵盖空地，但工厂本身的扩建并未涵盖。特斯拉将不得不申请新的许可证。根据德国联邦排放控制法，新大厅必须再次获得批准。换句话说，将再次有公众参与，与特斯拉之前的工厂建设类似，很可能会有一系列的初步许可申请，以便能够及时开工。

据当地媒体报道，特斯拉目前正在准备新建设阶段的整体审批申请。从这些和其他媒体关于这个主题的报道来看，由于这种扩张，生产能力会有多高尚不清楚。新闻社 dpa 至少提供了部长迪特马尔·沃伊德克 (Dietmar Woidke) 和经济事务部长约尔格·斯坦巴赫 (Jörg Steinbach)（均为 SPD）的官方回应：“随着汽车工厂下一阶段扩建的宣布，特斯拉显然致力于将勃兰登堡作为选址。 勃兰登堡正日益发展成为德国现代汽车工业的重要基地，而特斯拉作为勃兰登堡目前最大的工业雇主和培训师，在其中占有决定性的份额。”

扩张计划在特斯拉仍处于第一工厂阶段的加速阶段时为人所知。截至 9 月底，Grünheide 的生产线每周有 2,000 辆汽车下线。根据 dpa 的信息，到 2023 年第一季度，这个数字将上升到每周 5,000 辆汽车。特斯拉官方传达的目标是在德国工厂每年生产 500,000 辆汽车。

顺便说一句，扩建计划不应与 9 月份宣布的扩建包括货站在内的新物流中心相混淆。这将建在现有场地的东部，占地 100 公顷。特斯拉于 2022 年 5 月启动了后者的扩张过程。当时，已提交申请以启动 100 公顷的开发计划流程。