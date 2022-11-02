沃尔沃建筑设备公司为其 L20 和 L25 电动紧凑型轮式装载机型号增加了一些技术升级，就像在北美开始交付一样。更新包括将最高时速提高到 12.4 英里/小时（20 公里/小时），可选择安装在各种应用中提供高突破扭矩的平行连杆机构、附加的操作员友好功能以及改进的充电。此外，改进的液压泵和重新定位的主控制阀降低了驾驶室内外的噪音水平。制造商补充说，可编程驾驶室加热器选项也能再较冷的气候中使用。

“作为市场上第一款商用全电动轮式装载机，L25 Electric 和 L20 Electric 已经是独一无二的。这些升级将它们提升到另一个水平，提高了舒适度、生产力和正常运行时间，” 沃尔沃建筑设备公司电动汽车产品经理 Lars Arnold 说。

L25 Electric 紧凑型轮式装载机于 2019 年亮相，该公司于 2020 年春季开始在欧洲交付，今年夏天在北美开始交付。沃尔沃建筑设备公司今年早些时候开始接受 L20 Electric 的订单，北美交付也很快开始。随着交付的开始，升级后的电动轮式装载机将提供给客户，而不是以前的型号。

最近，沃尔沃建筑设备公司也将重点扩展到氢动力建筑车辆，从 2021 年初加入欧洲氢能联盟开始。仅仅几个月后，沃尔沃建筑设备公司庆祝在瑞典开设燃料电池测试实验室，这很可能促成了今年 6 月新推出的氢燃料电池铰接式自卸卡车。如果使用 240V 插座或 2 级公共充电站，使用 6 kW 车载充电器为电动工程车辆充电仅需 6 小时。使用 11.5 kW 或 17.3 kW 的可选车外直流快速充电器可以实现更快的充电。