随着数字化浪潮席卷各行各业，以人工智能、应用大数据、实时互动、区块链等为代表的新一代数字技术正在帮助企业加速业务优化升级和创新转型。大多数企业也在不断探索，数字化转型到底该如何开始？适合自身的数字化转型之路到底是什么？

11 月 3 日，RTE 2022 第八届实时互联网大会 “行业日” 的数字化转型专场圆满闭幕，在数字化转型论坛上，声网 VP、数字化转型业务负责人何挺、金山办公高级总监黎志宇、众安保险 CTO 康德胜、亮风台高级产品总监魏超群、51WORLD 大客户总经理&51Meet 负责人李振等多位行业大咖，共同畅谈了对数字化转型的一些实践与思考。

从连接、开放、生态三个维度谈数字化转型

声网数字化转型团队业务负责人何挺在论坛上表示，全球数字化经济大浪潮下，开展数字化转型已经成为企业适应宏观环境和谋求自身发展的必然选择。技术发展、疫情因素、政策引导和降本增效提质的内生需求等加快了企业数字化转型的脚步。基于此趋势下，何挺提出了数字化转型的三个关键词：连接、开放以及共生。

何为连接？社会的发展不仅要把人连接起来，也需要把一些系统、设备连接起来，才能创造更大的价值，例如企业常用的 OA 系统、会议系统、招聘系统、直播系统等。此外，企业的云化、移动化、智联化也是一大类趋势。

何为开放？很多企业在数字化转型过程中面临着差异化的需求，而这些差异化需求往往对应着高昂定的制成本和冗长的开发过程，这不仅可能会影响企业在数字化转型上的费用投资，也影响着企业实现信息化、智能化的速度。但如果借助一个开放的低代码技术来提升系统效率，让企业轻松 DIY 自己业务系统，一切就可以迎刃而解。

何为共生？共生可以分为两个维度来理解，其一，由于疫情等因素的催化，以视频会议为代表的远程办公软件迎来了井喷式发展，这使得企业线下业务与线上业务的协同管理成为当前数字化转型的一个紧急且必要的任务。除了远程办公和远程教育之外，远程听诊、远程公证、远程医疗、远程警务、应急指挥、安全生产等各行各业都需要线下与线上业务共生的模式。其二是互动虚实融合、感官虚实融合、数据虚实融合、场景虚实融合等虚拟世界和现实世界的共生。

在分享过程中，何挺还介绍了声网通过数字人切入 APP 实现业务咨询的线上化案例，用户可以通过实时语音对话的方式完成与智能客服交流。与此同时，声网还帮助客户以虚拟营业厅的方式提升金融业务办理的沉浸感，让公共区域的数字产品展示、私密空间下的理财业务、业务引导办理、VIP 洽谈等都具备高互动性和趣味性，为下一代金融客服带来了新的业务形态。

此外，声网还通过打造元宇宙互动直播场景和虚拟展会，帮助金融客户构建覆盖更方便、更便捷的崭新营销方式，让用户沉浸式的在刷视频和活动中学习投资理财知识，通过元宇宙虚拟入口进入现实业务咨询和交易中。

对于声网而言，金融元宇宙只是创造共生的一方面，声网一直要做的，是致力于通过连接、开放、共生，为所有产业互联网用户构建一个可靠、易用、专用实时互动数字化基础设施。

企业数字化办公转型需求井喷，在线云会议价值凸显

在何挺从连接、开放、生态三个维度谈完数字化转型之后，来自金山办公的黎志宇分享了金山会议在助力企业数字化办公转型上的一些实践。

黎志宇首先分享了会议场景在数字化办公升级上的机遇，他表示，“疫情之下，传统视频会议场景依然占据着主导地位。但在国产化、信创生态的趋势下，云会议厂商依然迎来了爆发式增长。对于企业而言，数据安全就是目前最卡脖子的事，而数字资产和会议进行搭配的诉求，并非是 C 端会议能够满足的。这种情况下，2B 会议市场一定会增长，且目前并未出现行业巨头。总体来看，无论是会议的数据安全还是远程沟通的优势，云会议在未来必将迎来全新的机遇。”

金山会议是金山办公平台下的一个子产品，它介于 WPS 之上，是 WPS 补充的一个云服务平台。黎志宇在分享中表示，现代办公除了文档编辑之外，文档流转和共同协作也是非常重要的。一场安全且可靠的会议需要满足三个条件，稳定、可靠的底层音视频服务，内容安全管控、企业的可控。黎志宇指出，在金山与声网的合作过程中，金山负责场景和文档安全，声网提供稳定、安全、高质量音视频能力，共同打造了一个适合企业的云会议软件。

“在底层音视频板块选用声网是因为试用期间发现其全局覆盖做得很好，无论是与美国还是欧洲小镇的客户做交流都非常顺畅。视频 1080P 也满足了现在的需求，加之声网的安全加密符合非常多的标准，也节省了很多的工作量。此外，基于会议场景，金山还与声网一起发力迭代模式的 AI 降噪，实现在多种会议场景中更好的消除各类杂音。” 黎志宇说道。

众安保险 CTO 康德胜也带来了众安在保险金融领域数字化的一些实践与思考，他指出，众安这些年在数字化、互联网运营方面总结了一套数据引用的方法论，可以总结为扩增量、减损赔、优运营和拓市场。扩增量即通过数字化的技术让获客更加地精准，在大量的算法加入过后，为众安在续期、续保、复购等方面提供很大的帮助。在减损赔这一块，通过算法进行反欺诈，降低了一些没有必要的赔付。在运营层面，算法可以提升自动化率，让人工作业减少，最终实现业务成本降低，还能将整理出来的算法直接在市场中进行销售。

关于众安在数字化方面的三个路径。康德胜表示，从运营角度，众安提倡从看见到预见，和传统 BI 可视化不同的是，众安的数字化转型会在此基础上通过一些算法对未来趋势进行预判，并且能够提前规划，并针对性的采取措施。

从经营的角度，众安一直围绕从名单到客户的逻辑，把单次营销变成终身价值的分析，通过不断地转化、留存、以及更加长期的综合服务，构建一套完整的客户价值体系。

从运营到创新，众安围绕 “从看见到预见” 的逻辑，沉淀了一套打通企业内部数据的一站式的分析工具，让整个业务变得更加数字化。在具体的呈现方式上，可以将数据进行封装，在很多大屏上进行呈现。也可以通过数据安全的管理，让更多的人使用这些一站式运行工具。

康德胜还总结了几个数字化运营的关键。第一个关键是数据基础，很多企业在做数字化转型的时候，往往会因为美好的设想而忽略了数据基础，但是否有足够多的数据去实现更多的算法才是问题的关键；第二个是收集到的数据，企业数字化转型过程中，可以从很多细节的部分开始收集相关的数据，每一个数据都可能会在未来建模的时候起到关键作用，大家可以在拥有足够多数据的同时，做好数据质量治理和数据标签体系。第三个是要不断地培养既懂技术、又懂数据和业务奉献的人才。光有技术是不够的，光有业务也是不行的，如果拥有充分理解，在这个基础上把数据技术应用起来，最终能够创造出更好的价值。

构建工业元宇宙 AR 技术发挥重要作用

来自亮风台的高级产品总监魏超群在此次论坛中向大家分享了如何利用 AR 构建工业元宇宙。他认为，工业互联网的下一个十年，AR 将发生重大作用，这个作用可以在工业领域做到虚拟和现实空间的相互连接与融合，这个空间可以包括工业化、信息化、虚拟空间、现实空间、工业数据、工业智能等。

随着元宇宙元年的到来，AR 快速迈进 3.0 时代，AR 3.0 时代可以理解为超实境，数字世界里除了数字孪生以外，还有一个空间是完全虚拟出来的，将这几个空间结合在一起，可以跨越不同的空间、不同的场景、不同的应用。亮风台就从去年开始提出了构建 “空间互联、虚实融合、智能交互” 的超实境的智慧空间，用于解决虚实鸿沟的问题，构建元宇宙基础设施和入口。

魏超群表示，在超实境智慧空间里，亮凤台提供的产品，更像一个工业元宇宙数字化的底座和工具，去帮助企业完成任务。企业可以借助亮风台提供的空间编辑与空间协作工具，将数字化助手变成数字化的工作流程，在加上 AR 技术，使工业数字线可以完全连接在一起，并让数据贯穿每一个环节形成闭环。除此之外，它还会通过学习人的不断操作，积累各种数据模型，产生数据更大的价值。

数字孪生开启产业元宇宙应用新时代

“51WORLD 致力于打造数字孪生开放平台, 成为元宇宙时代的基础设施之一。”

来自 51world 的李振在此次论坛上带来了 “数字孪生开启产业元宇宙应用新时代” 的分享。他认为，web 3.0 正是互联网进入下一个时代的标志，web 1.0 时代，大部分交互、信息是通过图文来进行的；web2.0 时代，由于移动终端入口的普及，以及网络建设能力的提升，产生了非常多基于图文和视频现象级平台，而以元宇宙为代表的 3.0 时代就涵盖了融扩的概念，比如以声网技术为基础带动的实时交互等，在 web3.0 阶段，实时 3D 和更多内容创作，将成为全新的场景应用。

在大会上，李振着重介绍了快速打造数字孪生应用的 PaaS 平台 51 WDP，以及疫情期间推出的元宇宙 SaaS 产品 51 Meet，其不仅能够提供身临其境的元宇宙体验、还拥有独一无二的数字化身以及开放便捷的创作工具，轻松帮助企业快速搭建符合需求的元宇宙空间。在分享过程中，李振还带来了北京 CBD 全球数字会客厅、三星堆博物馆元宇宙奇幻之旅等案例分享。

李振提到，元宇宙相关空间的探索只是一个起点，越来越多的场景都在探索基于实时云端的音视频，包括具备沉浸体验感的空间和交互体验，基于场景变革、基于交互体验、基于未来 Web3.0 空间持续运营的理念，一定会出现更多数字化的场景，并在实体产业里面实现创新的落地和突破。

最后他还表示，数字孪生作为一个成熟业务，正在推动很多产业和行业的落地，开放的生态是实现地球克隆计划必经的道路，51WORLD 将不断跟生态战略进行合作，同时进行开放平台模块化的开发、轻量化的应用和开放性生态的推动。

当下，数字化转型已经成了企业发展的主旋律，如何借助数字化的力量抓住新一轮发展机遇，将是每一个企业都需要认真思考的问题。