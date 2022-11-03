根据 Counterpoint 市场监测服务（Market Monitor）发布的最新研究报告，全球智能手机市场仍面临来自全球经济状况持续低迷的压力，2022 年第三季度全球智能手机出货量同比下降 12%，为 3.01 亿部。持续的国际政治紧张局势导致的经济不确定性打击了智能手机市场，尽管苹果和三星出货量的季度小幅回升扭转了智能手机市场在上个季度跌破 3 亿部大关的局面。

高级分析师 Harmeet Singh Walia 在评论整体市场动态时表示：“大多数头部供应商在 2022 年第三季度继续经历年度同比出货量下降。俄乌冲突的升级、政治上紧张局势的持续、各地区通胀压力的增加、对经济衰退的日益担忧、以及本国货币的疲软，都进一步削弱了消费者情绪，进而打击了本已疲软的需求。随着智能手机变得更加经久耐用，且技术进步的放缓，这也加剧了目前智能手机的更换周期将缓慢而且持续的延长。这些情况导致了中低端智能手机出货量的下降，即便高端市场经受住了经济风暴，但整体市场仍有小幅度的震荡。 因此，得益于早于往年发布的最新 iPhone 系列，Apple 成为在前五大智能手机供应商中，唯一一家在本季度保持了年度出货量增长的手机品牌厂商。”

虽然三星在 2022 年第三季度环比有所增长，得益于其高端折叠和翻盖智能手机的创纪录预售。但与去年同期相比，其出货量同比仍有 8% 的下滑。这主要是由于其在几个主要市场的消费者情绪受到压抑导致的。这种情况也影响到了中国头部品牌，它们的出货量与去年相比仍然很低，因为它们正在摆脱过剩的库存，同时应对中国本土市场的放缓。然而，他们能够利用苹果和三星退出俄罗斯市场的机会，大幅增加其在俄罗斯市场的份额。

副总监 Jan Stryjak 指出：“第四季度我们将能够从数据中感受到新款 iPhone 对市场的全部影响力，我们预计下一季度市场情况能够得到进一步的改善。然而，央行控制通胀的努力会进一步降低消费者需求、渠道的库存仍然较高、OEM 也将在第四季度重点解决其过剩的库存。因此，出货量不太可能达到去年的水平，更不用说回到疫情前第四季度出货超 4 亿台的水平。展望 2023 年，我们预计需求将继续疲软，更换周期继续延长，尤其是在 23 年上半年。”